Cô gái "bắn" tiếng Anh - Việt lẫn lộn trong show hẹn hò bị ném đá: IELTS 7.0, thừa nhận gặp khó khăn khi diễn đạt bằng tiếng Việt

"Nếu thấy tiếng Việt khó nói quá thì nên chuyển hẳn sang nói tiếng Anh, rồi chương trình sẽ tạo cho một cái phụ đề. Chứ nói chuyện kiểu này người nghe chịu sao nổi."



"Ê me thấy cũng normal mà why people lại chửi her? Hông understanding tẹo nào!"

"Trời đã nóng rồi, mình nói cái gì cho dễ hiểu hơn được không?!" (Trích comment trên MXH)

Chỉ trong ngày hôm qua đã có hàng nghìn comment và lượt share về màn “bắn” tiếng Việt ft. tiếng An h đi vào lòng người: "Nếu như phải đi đến long distance relationship thì thật sự phải là mối quan hệ rất serious".

Được biết, spotlight MXH này là từ một cô gái tên Giang Coco (20 tuổi) hiện đang là chuyên viên kinh doanh tại Hà Nội. Với một đoạn clip 2 phút ngắn ngủi, người xem vừa phải nghe vừa phải tra từ điển mất hẳn 20 phút mới hiểu được toàn bộ ý tứ cô muốn gửi gắm.

Rõ ràng phát âm và lập luận của người chơi tại chương trình Love is blind rất chuẩn, song cách cô bê thói quen nói tiếng Việt trộn lẫn tiếng Anh lên clip được phát sóng rộng rãi lại là thứ tạo nên tranh cãi.



Nói cũng đã dài, cùng trò chuyện với Giang Coco để hiểu thêm về suy nghĩ của cô bạn vào hiện tại.

Bạn nghĩ sao khi bị dân mạng đánh giá về cách giao tiếp tiếng Việt kèm tiếng Anh? Nếu được phản bác lại bạn sẽ nói gì?

Tôi nghĩ không ai có thể làm vừa lòng hết 7 tỉ người trên trái đất. Quan trọng chất lượng hơn số lượng, miễn bố mẹ và bạn bè hiểu là được. Tôi hiểu đơn giản là khi bất đồng ngôn ngữ, người không hiểu mình đang nói gì thì cũng khó để họ có thể đồng ý với mình được.

Ngay từ đầu, tôi tham gia chương trình với mục đích giao lưu và hơn hết là để cảm thấy vui vẻ, thư giãn sau một thời gian dài học tập và làm việc. Chính vì thế, tôi không đặt nặng vấn đề diễn xuất vì đây là một nơi mình có thể thoải mái là chính mình - cũng là ý nghĩa của chương trình theo tôi được biết khi đạo diễn mời tham gia.

Tuy nhiên, câu chuyện rất cá nhân nhưng khi bị mang lên trước công chúng như vậy thì tôi và gia đình thấy “phiền” nhiều hơn là buồn. Bình thường sử dụng tiếng Anh hàng ngày, khi lên chương trình tôi thấy bối rối nên theo thói quen mà sử dụng tiếng Anh. May mắn là mọi người trong ekip và bạn chơi vẫn nói chuyện được.

Qua sự kiện này, nhờ có sự đóng góp tích cực của nhiều bạn khán giả tôi cũng rút ra kinh nghiệm và có nhận thức tốt hơn cho bản thân về tầm quan trọng của việc đối thoại trước công chúng. Vì ở độ tuổi 20, tôi suy nghĩ thật sự rất đơn giản.

Khả năng tiếng Anh của bạn như thế nào?

Tôi vừa nhận học bổng của trường Business School Lausanne chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Thụy Sĩ và sẽ bắt đầu 3 năm học tập vào tháng 9 tới đây. Còn về bằng cấp thì tôi chỉ có bằng IELTS thôi, cũng không có gì quá cao siêu cả.

Cô bạn có diện mạo khá cá tính.

Bạn có nghĩ thái độ khi giao tiếp mới chính là thứ khiến bạn bị "ném đá" chứ không phải là vì bạn sử dụng ngôn ngữ gì? Ví dụ như khi đối phương bảo 27 năm chưa có mối quan hệ nghiêm túc thì bạn liền tỏ ra bất ngờ kèm biểu cảm khá khó hiểu!

Tôi vẫn luôn được ví là Edna Mode (nhân vật trong phim The Incredibles) vì mái tóc và biểu cảm. Cũng có nhiều lần, tôi bị người lạ chê là chảnh hay thái độ “lồi lõm” vân vân và mây mây. Nhưng nếu tiếp xúc nhiều hơn, mọi người cũng sẽ hiểu là tôi không hề có ý gì. Nhiều lúc gia đình và bạn bè còn nói tôi “ngố”.

Giang Coco có IELTS 7.0 và học bổng du học Thuỵ Sĩ.

Vốn từ vựng tiếng Việt của bạn không đủ để diễn tả điều mình muốn nói nên phải nhờ cậy vào tiếng Anh?

Xuất thân là dân chuyên Pháp nên tôi học tiếng Pháp từ năm lớp 1 đến năm lớp 9, sau đó tự học tiếng Anh. Từ nhỏ, vì đặc thù công việc mẹ phải đi làm về muộn nên sau khi đi học thêm mình toàn được gửi lại nhà các thầy cô người nước ngoài.

Lớn lên, bạn bè hầu hết là người nước ngoài hoặc du học sinh nên ngôn ngữ chính của chúng tôi vẫn là tiếng Anh và kể cả đến khi đi làm cũng vậy. Thói quen từ trong tư duy, suy nghĩ nên khi phải nói ra bằng lời tôi cũng có gặp chút khó khăn để diễn đạt bằng tiếng Việt.

"Khi sử dụng một ngôn ngữ nào nhiều hơn thì mình sẽ quen, đồng thời ngược lại khi mình không sử dụng nhiều thì sẽ quên bớt, vốn từ cũng vì thế mà bị hao hụt đi." - Giang thể hiện suy nghĩ của mình.

Nếu có thể, bạn sẽ chấm khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình là bao nhiêu trên thang điểm tuyệt đối?

Dù chưa phải người nói tiếng Anh xuất sắc nhất trong số bạn bè, nhưng tôi tự tin rằng mình phát âm chuẩn và có một vốn từ vựng học thuật nhất định. Tôi không dám tự chấm điểm bản thân mình, vì như thế thì chủ quan quá. Nhưng đợt rồi thi IELTS thì được 7.0.

Cảm ơn bạn về những chia sẻ trên!