Cô dâu 19 tuổi tử vong bất thường: Hai gia đình giật xác nạn nhân, tranh nhau tổ chức đám tang

Tử vong do treo cổ, tay có vết thương



Ngày 5/9, ông Trần Viết Én - Chủ tịch UBND xã Hương Phong (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết gia đình nạn nhân đang tổ chức đám tang cho chị T.T.H (SN 1999, trú thôn Tiến Thành). Chị H. được gia đình nhà chồng phát hiện tử vong vào tối 2/9 trong trạng thái treo cổ tại phòng ngủ. Trên tay chị H. có một vết thương.

Ngay khi nhận tin báo vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường. Ban đầu cơ quan công an kết luận vết thương trên tay nạn nhân do bị cắt bằng dao.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cùng lực lượng công an đến nhà nạn nhân để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc cho Công an thị xã Hương Trà để họ đến điều tra, làm rõ", ông Én nói.

Đám tang chị H. diễn ra trong căng thẳng giữa hai gia đình

Chị H. quê ở xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) và về làm dâu ở thôn Tiến Thành chưa lâu. "Hai vợ chồng có con trai gần 18 tháng. Tuy nhiên, vợ chồng này nó gây lộn, cãi nhau suốt. Chúng tôi nhiều lần khuyên can nên nhường nhịn nhau trong lời ăn tiếng nói để gia đình hòa thuận nhưng tụi nó không nghe.

Con bé cũng hiền lành, mới 19 tuổi, suy nghĩ dại dột quá. Vợ chồng không hạnh phúc thì chia tay chứ răng lại đi chết rồi bỏ con bỏ cái", chị Lê Thị Hiền, hàng xóm gia đình nạn nhân cho hay.

Tranh nhau làm đám tang

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bố mẹ ruột của chị H. đã đến gia đình sui gia để làm rõ vụ việc. Họ nghi ngờ có uẩn khúc trong cái chết của con gái nên yêu cầu công an làm rõ nguyên nhân trước khi chôn cất.

"Họ nghi ngờ cái chết của của chị H. có liên quan đến nhà chồng và nghi nạn nhân bị đối xử tệ bạc trước khi tử vong", ông Én cho biết.

Theo ông Én, gia đình hai bên rất căng thẳng với nhau khi chính quyền địa phương bàn giao thi thể để làm đám tang. Ông Én cho hay, gia đình chị H. đòi đưa thi thể nạn nhân về nhà mình trong khi nhà chồng nhất quyết giữ lại.

"Họ rất kích động. Có người trong gia đình chị H. giật xác để đưa về xã Quảng Thành tổ chức đám tang.

Chúng tôi phải huy động công an và nhiều lực lượng khác nhằm giữ gìn trật tự cũng như hòa giải. Gia đình chị H. đồng ý cho nhà chồng tổ chức đám tang nhưng yêu cầu phải đưa thi thể về quê nhà chôn cất", ông Én thông tin.

Ông Én cũng cho biết, kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của chị H. phải chờ cơ quan điều tra công bố. Chính quyền địa phương sẽ cử người giữ gìn an ninh trật tự trong suốt thời gian tổ chức tang lễ.