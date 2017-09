Cô chiêu, cậu ấm đất Cảng bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua vui trong vài giờ

Từ quán Bar, ma túy…

Người dân đất Cảng vẫn còn nhớ như in, rạng sáng 29.6.2016, khi tất cả đang chìm sâu trong giấc ngủ thì lực lượng Công an Cục C47 và Công an TP.Hải Phòng bất ngờ ập vào quán Ruby Karoke (số 8 Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân), bắt giữ gần 300 dân chơi đang thác loạn trong "đại tiệc" âm nhạc và ma túy. Qua thử nhanh nước tiểu, có tới 105 dân chơi dương tính với ma túy.

Ngay sau khi Ruby Karaoke bị "đập", dân chơi đất Cảng lại tụ tập về John Star Karaoke (số 376 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng). Qua nhiều ngày theo dõi, các trinh sát Công an Hải Phòng đã bất ngờ ập vào bắt giữ 37 khách hát, có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 36 viên nén, 4 túi đựng tinh thể màu trắng... và nhiều dụng cụ dùng vào việc tổ chức sử dụng ma túy.

Quán bar Tiamo vừa bị công an Hải Phòng kiểm tra - Ảnh CTV

Mới nhất, Lực lượng Công an Hải Phòng bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Tiamo Music Club (ngã tư thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên), phát hiện gần 200 dân chơi đang bay lắc trong tiếng nhạc chát chúa. Qua thử nhanh nước tiểu, gần 40 đối tượng dương tính với ma túy.

Đáng chú ý, các dân chơi bị bắt trong các vụ việc trên chủ yếu là những cô chiêu, cậu ấm tiêu tiền không tiếc tay. Chỉ để được thỏa mãn niềm vui cùng bạn bè, họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu cho vài giờ chơi. Thường thì trong những cuộc vui đó, các loại rượu mạnh và "chân dài" là chất dẫn chính. Nhưng khi muốn tới bến thì họ bắt đầu bập vào ma túy, cho cuộc bay lắc thêm thi vị.

Theo anh Nguyễn M. N, một dân chơi có tiếng Hải Phòng - chỉ cần có một niềm vui nho nhỏ hay một sự kiện nào đó như mừng sinh nhật, mua phương tiện mới…, cũng đủ để các dân chơi quẩy tưng bừng đến sáng.

Trong lúc đang phê, tất cả mọi việc đều có thể xảy ra, nhiều chai rượu mạnh có giá hàng chục triệu đồng bị khui, hàng tá "chân dài" uốn éo, nhảy nhót và trong các cuộc chơi gần như không thể thiếu ma túy. N cũng thừa nhận – các cuộc vui này bạn bè góp mặt chủ yếu là các cô chiêu, cậu ấm có thâm niên ăn chơi trên đất Cảng.

Đến "sinh hoạt tập thể"

Không chỉ là các cuộc vui trong quán Bar, các cô chiêu cậu ấm còn nghĩ ra đủ trò để thỏa mãn thú ăn chơi của mình.

Theo Trần X.Q, một cậu ấm đất Cảng từng có thời gian tiêu tiền không tiếc tay thì ngoài tiệc nhạc, rượu, ma túy, các cô chiêu, cậu ấm đất Cảng thích nhất là trò tiêu khiển theo kiểu "bầy đàn". Họ có thể bỏ tiền ra thuê những khách sạn hạng sang, tổ chức tiệc hút hít cả ngày lẫn đêm. Và khi lượng "hồng cầu" tăng đột biến thì họ sẵn sàng chuyển sang thú vui mới, thú vui "xác thịt".

Cũng theo anh Q, nhiều khi các cô chiêu, cậu ấm cũng tự mình thể hiện đẳng cấp qua những trò tiêu khiển kiểu "bầy đàn". Ở những cuộc vui đó không thể nào thiếu bia, rượu, ma túy và đặc biệt là thuốc kích dục. Sau mỗi đêm như vậy, các cô chiêu, cậu ấm không còn là chính mình, lúc tỉnh dậy vẫn trong trạng thái mê man, miệng nói nhảm, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù… Ấy vậy mà hôm sau có cuộc vui khác họ lại lên đường ngay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay nhiều cô chiêu, cậu ấm còn khá nhỏ tuổi nhưng về chất chơi thì lại thuộc hàng ngũ những người nổi tiếng. Thời gian qua, lực lượng Công an đã triệt xóa rất nhiều tụ điểm ăn chơi, thác loạn theo kiểu "bầy đàn". Đó chính là lời cảnh tỉnh cho những người làm bố, làm mẹ trong việc chăm sóc, quản lý con cái, đảm bảo sự phát triển cho tương lai con em mình, tránh xa những trò mua vui vô bổ.