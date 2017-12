Clip: Xe tải 16 tấn mất lái, tông thẳng trạm xăng gây hậu quả nghiêm trọng

Thứ bảy vừa qua 2/12, vào khoảng 11 giờ tối theo giờ địa phương một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi khiến 5 người bị thương nặng.



Xe tải mất lái lao vào trạm xăng khiến thai phụ nguy kịch.

Theo đó, một chiếc xe tải 16 tấn do mất lái đã lao thẳng vào trạm xăng với vận tốc hơn 50 km/h, tông trực diện vào một chiếc Mercedes màu bạc đang tiếp nhiên liệu ở bên trong.



Cú tông khá mạnh khiến chiếc Mercedes bị đẩy đi một khoảng khá xa gần 20 mét rồi mới dừng lại. Rất nhiều máy bơm và trang thiết bị ở trạm xăng đều bị phá hủy dưới sức ảnh hưởng từ cú va chạm.

Những hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận lại cho thấy, trước khi vụ tai nạn xảy ra, một nhân viên của trạm xăng vẫn còn đang đứng cạnh chiếc Mercedes để đổ xăng cho xe. Rất may, khi chiếc xe tải lao đến, người này đã kịp bỏ chạy thoát thân, bảo toàn được tính mạng.



Chiếc xe tải mất lái tông thẳng vào chiếc Mercedes đang dừng đỗ xăng ở bên trong trạm.

Tuy nhiên, toàn bộ hành khách trong chiếc Mercedes đều bị kẹt lại ở bên trong. Sau cú va chạm, các nhân viên cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường giải cứu cho nạn nhân.



Chris Christodolides - đại diện trung tâm cứu hộ Med Help EMS chia sẻ: "Chiếc xe tải mất lái khi rẽ hướng tại một góc đường, sau đó leo lên vỉa hè rồi tông thẳng vào trạm xăng. Có tổng cộng 5 hành khách trên chiếc Mercedes, trong đó có một thai phụ mang thai được 8 tháng.

Đội cứu hộ đã mất khoảng từ 40 – 60 phút để đưa tất cả các nạn nhân ra ngoài. Cả 5 người đều bị thương rất nặng và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện người thai phụ vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch."



Đội cứu hộ đang ra sức giải cứu cho nạn nhân trong chiếc Mercedes.

"Nhân viên của trạm dù may mắn chạy thoát nhưng cũng bị thương do những mảnh vỡ từ cú va chạm văng vào người. Nhưng có một điều may mắn là toàn bộ trạm xăng đã không phát nổ sau cú va chạm. Nếu không, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều"- ông Christodolides cho biết thêm.



Trả lời phỏng vấn của báo giới, tài xế chính của chiếc xe tải nói rằng ông không phải là người điều khiển xe gây tai nạn. Tại thời điểm xảy ra sự cố, ông đang dạy cho một người bạn học cách lái xe và chính người này đã không làm chủ được tay lái, tông thẳng vào trạm xăng.

Hiện cảnh sát Nam Phi vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.