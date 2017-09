Clip: Học sinh trường THPT Bãi Cháy (Hạ Long) khoe vũ đạo nóng bỏng trong lễ khai giảng

Mới đây, nhiều Fanpage trên MXH đã đồng đoạt chia sẻ clip nhảy trong một tiết mục văn nghệ mừng khai giảng tại một trường THPT phía Bắc.

Các bạn học sinh diện trang phục khỏe khoắn, thể hiện màn vũ đạo cực bốc trên nền nhạc sôi động của 3 ca khúc "All About That Bass", "Là con gái phải xinh" và "No boyfriend". Đoạn clip đã mang đến cho người xem một màn nhảy tròn trịa và khá gợi cảm.



Chỉ vừa lên sóng hôm qua song clip đã có hơn 360.000 lượt xem cùng nhiều bình luận trái chiều. Bên cạnh một số ý kiến ủng hộ, bình luận: "Khai giảng trường người ta cháy quá", "trường mình được như thế này thì hay"..., cũng không ít phản hồi trái chiều, nhận xét: "Nhảy rất đẹp nhưng không hợp với buổi lễ khai giảng và học sinh THPT".

Theo tìm hiểu, clip nhảy khoe vũ đạo nóng bỏng trong lễ khai giảng diễn ra tại trường THPT Bãi Cháy, Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Bùi Đình Hoàng (sinh năm 1993), giáo viên tại Trung Tâm Năng Khiếu SKY đồng thời là nhóm trưởng của nhóm nhảy Sweet Box Family, là biên đạo chính của buổi biểu diễn này.

Hoàng chia sẻ: "Mình là cựu học sinh trường THPT Bãi Cháy niên khóa 2010-2012. Ngày xưa vì điều kiện không cho phép nên tụi mình chưa thể có những tiết mục văn nghệ "chất" trong lễ khai giảng.

Nay mình đã làm vũ sư nên muốn nhân cơ hội này mang đến cho các bạn trẻ trong trường một ngày bắt đầu năm học mới thật sôi động, đáng nhớ.

Mình đã gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình thuyết phục thầy Hiệu trưởng cho phép biểu diễn. Mình thậm chí đã nhờ cô giáo chủ nhiệm cũ dẫn lên gặp thầy để gửi gắm.

Sau một thời gian kiên trì xin phép, mình dã nhận được sự đồng ý của thầy Hiệu trưởng và cô Bí thư Đoàn trưởng để trình diễn tiết mục trên".

Clip được đánh giá là khá đẹp về phần vũ đạo nhưng vẫn chưa hợp trong không gian buổi lễ.

Các bạn nữ mặc váy ngắn trình diễn.

Được biết, một nửa thành viên nhóm nhảy là các học sinh đang theo học tại trường THPT Bãi Cháy, họ cũng là những bạn trẻ hoạt động tích cực trong nhóm nhảy của Hoàng. Có lẽ vì thế mà quá trình luyện tập diễn ra khá nhanh chóng.

"Nội dung bài nhảy và sự xuất hiện của bọn mình trong lễ khai giảng được giữ kín đến phút chót để tạo bất ngờ cho mọi người.

Có lẽ thầy Hiệu trưởng cũng có đôi chút bất ngờ với độ "nóng" của màn vũ đạo, song kể từ khi trình diễn đến giờ mình chưa bị nhận lời phàn nàn nào từ phía nhà trường", Hoàng nói thêm.

Chàng vũ sư trẻ tuổi cho rằng anh khá lo ngại một số bình luận trái chiều trên mạng sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình với nhà trường và "bóp méo" nỗ lực muốn mang một tác phẩm nghệ thuật đầy trẻ trung, khơi lại hứng khởi cho các học sinh dịp đầu năm học.

Sau clip nhảy này, Hoàng dự định sẽ xin phép trường cho mượn không gian để quay một số MV về vũ đạo khác.

Hiện, clip nhảy hiện đại nóng bỏng của các học sinh trường THPT Bãi Cháy đang là tâm điểm chú ý của dân mạng. Bạn nghĩ gì về tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng trên?