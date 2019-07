Clip: Đàm Thu Trang xúc động bật khóc khi được Cường Đô la cầu hôn trên bờ biển

Mới đây, doanh nhân phố núi Cường Đô la đã đăng tải đoạn clip anh cầu hôn vợ sắp cưới Đàm Thu Trang trên bờ biển. Màn cầu hôn của cả hai được thực hiện trước mặt bạn bè thân thiết. Đứng giữa khung cảnh lãng mạn và nhận được bó hoa cầu hôn từ bạn trai, Hoa khôi xứ Lạng không giấu nổi niềm hạnh phúc, cô xúc động bật khóc.

Trong khi đó, Cường Đô la mỉm cười không ngừng, anh liên tiếp cúi đầu nói lời cảm ơn những người có mặt đã chứng kiến cho khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai. Chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, đánh dấu sự chuyển giao mối quan hệ mới của cả hai, Cường Đô la ngọt ngào viết: "Cảm ơn".

Đàm Thu Trang xúc động nghẹn ngào trước màn cầu hôn lãng mạn của Cường Đô la.

Cách đây vài giờ, thiệp cưới của Cường Đô la - Đàm Thu Trang được Diệp Lâm Anh chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới vào lúc 18h ngày 28/7 tại một trung tâm hội nghị lớn ở TP.HCM.

Phía đại diện cựu người mẫu cho biết do hôm tổ chức lễ cưới sẽ trang trí rất nhiều thiết bị mà nhà hàng lại không đủ lượng người để có thể quản lý hết do đó để đảm bảo an toàn cho các bé, hôn lễ không khuyến khích trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.