Chuyến taxi đường dài lạ lùng lên tới hàng chục triệu đồng gây xôn xao

Còn nhớ cách đây không lâu, chuyến taxi đường dài lạ lùng của một chàng trai si tình sau khi được chia sẻ đã khiến bao người bất ngờ bởi quãng đường di chuyển cũng như số tiền mà anh ta phải chi trả - 12 triệu cho quãng đường hơn 1000km.

Chẳng là chàng trai muốn nói lời tạm biệt với người con gái yêu 5 năm nhân dịp cô sắp đi nước ngoài nên đã chi ra một số tiền lớn để đi taxi từ Thanh Hóa vào Nha Trang.

Ban đầu, chàng trai định đi taxi từ Thanh Hóa đến thành phố Vinh để mua vé máy bay, bay vào Nha Trang. Nhưng đi được một lúc, chàng trai nóng lòng và lo sợ không có chuyến bay kịp vào với người yêu nên đã quyết định đi một mạch vào Nha Trang để không chậm trễ.

Chuyến taxi đường dài của anh chàng si tình.

Thậm chí hành động của anh còn khiến tài xế taxi cảm thấy nghi ngại, không định chở nhưng chàng trai quyết định gửi trước một nửa tiền làm tin. Đến nơi thanh toán tổng hết 12 triệu, anh liền ngay lập tức đến gặp người yêu và chào tạm biệt anh tài xế, hẹn ngày mai đến đón về ngược lại Thanh Hóa.

Không biết đoạn kết của câu chuyện này sẽ ra sao, nhưng câu chuyện đôi chút lạ lùng của anh chàng si tình này khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng, hẳn tình cảm của cặp đôi yêu nhau 5 năm này phải sâu đậm lắm nên chàng trai mới có quyết định như vậy.

Nếu không có những bức ảnh này thì hẳn nhiều người cho rằng đây chỉ là câu chuyện đùa.

Chuyến taxi đường dài Thanh Hóa - Nha Trang không phải là trường hợp mới xuất hiện lần đầu, trên mạng xã hội từng đã chia sẻ những trường hợp tương tự gây xôn xao.

Phải kể đến đó là chuyến taxi xuất phát từ Hà Nội vào Quy Nhơn (Bình Định) với tổng chi phí lên tới 11 triệu đồng. Thời điểm ấy, dân mạng, người thì chúc mừng tài xế có "cuốc" ngon, người thì quá ngạc nhiên vì quãng đường xa mà khách lại chọn đi taxi thay vì các phương tiện khác tiết kiệm hơn.

Thậm chí có người còn cho rằng đây thực chất chỉ là một hình thức câu like, thu hút sự chú ý dân mạng của người tài xế. Và để chứng thực câu chuyện của mình là sự thật, người tài xế đã chia sẻ bức ảnh chụp đồng hồ báo giá trên xe.

"Đây là khách vẫy dọc đường chứ không phải gọi đàm hoặc khách quen của mình. Lúc đầu họ hỏi rằng mình có đi được xa không, mình hỏi bao xa. Khách hàng vui tính bảo có lẽ là xa nhất từ khi mình lái taxi đến giờ.

Lúc đó mình nghĩ khách trêu thôi vì hôm đó trời mưa nên khách sợ mình không chở gần. Sau đó khách bảo đi khoảng hơn 1000km.

Khách cũng nói là sẽ trả tiền ăn uống, nghỉ ngơi, phí cầu đường và đưa tiền cho mình trước nên mình đồng ý luôn thôi. Rồi mình xin phép khách qua nhà lấy vài bộ quần áo, sạc điện thoại rồi lên đường!", tài xế của chuyến xe từ Hà Nội vào Quy Nhơn chia sẻ.

Chuyến taxi từ Hà Nội vào Quy Nhơn.

Được biết vị khách vì muốn ghé qua một vài nơi trên đường nên mới quyết định sử dụng taxi.

2 chuyến taxi với số tiền lớn phía trên chắc chắn chưa phải là chuyến đi có con số kỷ lục, bởi chuyến đi của tài xế Lê Văn C. thậm chí còn khủng hơn thế.

Chuyến xe của tài xế Lê Văn C. xuất phát từ Thái Nguyên tới Đắk Lắk với quãng đường dài gần 1.500km và mức chi phí lên tới 17 triệu đồng. Không rõ vị khách của tài xế C. là ai và có lý do gì đặc biệt mà lại sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn như thế để di chuyển vào Đắk Lắk?

Số tiền khủng cho chuyến taxi từ Thái Nguyên vào Đắk Lắk.

Dù bất kể với lý do gì thì những chuyến taxi đường dài với chi phí hàng chục triệu đồng vẫn luôn là câu chuyện thu hút và không ngừng khiến người ta phải kinh ngạc, người vui mừng trong những trường hợp này hẳn là các tài xế.