Chuyện phá án của một đơn vị anh hùng

Trao đổi với các cán bộ chiến sĩ của PC45 - Công an tỉnh Thái Bình, các anh cho biết do đã quen với công việc hàng ngày của một người lính hình sự, của một trinh sát nên nói là vất vả thì cũng không phải vất vả.



Bởi một khi đã dấn thân vào nghiệp hình sự, ai cũng phải xác định trước được những gian khổ, nguy hiểm trong công việc.

Mặc dù từ việc xác định tư tưởng cho đến khi bước vào công việc thực tế là hai ngưỡng cửa vô cùng chênh vênh, khác biệt bởi khó khăn của công việc được đẩy lên gấp bội phần.

Đối với cán bộ chiến sĩ của Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình nói riêng, cũng như hầu hết cán bộ của các đơn vị nghiệp vụ trên cả nước nói chung, ít khi các anh có những ngày nghỉ trọn vẹn.

Đi đánh án vào ngày lễ, ngày Tết chẳng còn là chuyện xa lạ đối với họ.

Như trong vụ giết người vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán 2017 tại thôn Hạnh Lập (huyện Thái Thụy, Thái Bình), trong lúc người dân đang hân hoan tận hưởng một ngày Tết sum họp bên gia đình thì 100% quân số của Phòng PC45 lại khẩn trương lên đường để xử lý vụ việc.

Thiếu tá Đào Ngọc Huỳnh - Đội trưởng Đội điều tra trọng án cho biết: "Vụ giết người xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 28-1, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Nhận được thông tin, anh em trong đơn vị lên đường ngay để xác định thông tin thủ phạm.

Khi đó nhiều cán bộ chiến sĩ còn chưa ăn được bữa cơm ngày Tết nào với gia đình đã phải quay trở lại đơn vị để làm nhiệm vụ".



Nhờ sự khẩn trương kịp thời, tinh thần trách nhiệm cao nên đối tượng gây án bị bắt giữ ngay sau đó.

Các cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra cho biết khi người dân xung quanh phát hiện bà Lành tử vong, quan sát hiện trường, nhiều người đều nghĩ rằng nạn nhân tử vong do bị giật điện.

Tuy nhiên, căn cứ trên những dấu hiệu bất thường tại hiện trường và qua khám nghiệm tử thi, bằng những con mắt nghiệp vụ tinh tường của các chiến sĩ của Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình nhận định thì đây là một vụ án giết người có chủ đích.

Sau khi khoanh vùng đối tượng và tìm hiểu các mối quan hệ, mâu thuẫn hàng ngày của bà Lành, nhận thấy nhiều điểm nghi vấn từ gã hàng xóm nên các trinh sát đã tiến hành điều tra, tìm hiểu.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Thà mới chỉ học hết lớp 7 và đã từng có tiền án về hành vi "Cố ý gây thương tích" và phải chịu án phạt 5 năm tù giam.

Tuy nhiên, trong thời gian chấp hành án tù, Thà lại trốn khỏi nơi giam giữ nên sau đó hắn đã bị tuyên phạt thêm 18 tháng tù giam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ của PC45 đã tìm được đầy đủ bằng chứng chứng minh gã hàng xóm Dương Văn Thà (36 tuổi, ngụ xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy) là kẻ gây án.

Tuy nhiên, với sự lì lợm của một kẻ từng vào tù ra tội, Thà tỏ ra bất hợp tác với cơ quan điều tra khi được triệu tập.

Trải qua nhiều giờ đấu trí, trước những bằng chứng được đưa ra từ cơ quan điều tra, Dương Văn Thà không còn đường chối cãi, hắn đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Theo như lời khai của Thà, sáng ngày mùng 1 Tết, hắn sang nhà bố mẹ đẻ để chúc Tết và ăn cơm tại đó.

Đối tượng Dương Văn Thà (x) bị bắt giữ.

Sau khi đã ăn uống no say, Thà đi về nhà của mình. Đến khoảng hơn 11h trưa cùng ngày, sẵn có hơi men trong người, cộng với trước đó hắn có mâu thuẫn với bà Lành (người phụ nữ độc thân là hàng xóm của Thà), hắn bèn đi bộ sang nhà bà Lành với mục đích sát hại nạn nhân.

Khi sang đến nơi, hắn thấy không có ai ở nhà, chỉ có bà Lành thì đang lúi húi làm việc nhà, hắn liền lao đến bóp cổ bà Lành khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Chưa dừng lại, để che giấu hành vi phạm tội của mình, Thà đã lấy một số dây điện trong nhà bà Lành rồi quấn vào tay nạn nhân nhằm tạo hiện trường giả rằng nạn nhân tử vong do bị giật điện.

Gây án xong, hắn tiếp tục đi sang nhà những người hàng xóm khác chúc Tết như không có chuyện gì xảy ra

Ngoài vụ án nói trên, liên tiếp nhiều vụ việc xảy ra khiến các cán bộ chiến sĩ của PC45 Công an tỉnh Thái Bình phải làm việc không chút ngơi nghỉ.

Các anh chia sẻ rằng, từ vụ án xảy ra ngày mùng 1 Tết đến khi làm việc với chúng tôi, các anh vẫn chưa có một ngày nghỉ nào trọn vẹn.

Hầu hết cán bộ chiến sĩ của đơn vị đều phải tranh thủ về qua nhà để thu xếp việc gia đình, sau đó ngay lập tức quay lại đơn vị để tiếp tục công việc đang còn dang dở.

Sau khi vụ án của Dương Văn Thà vừa khép lại thì ngay sau đó không lâu, vào tối 6-2, cán bộ chiến sĩ PC45 nhận được tin báo về vụ giết người do mâu thuẫn tại xã Vân Trường (huyện Tiền Hải).

Đối tượng gây án được nhận định là Vũ Đức Văn (19 tuổi, thôn Quân Bắc Nam, huyện Tiền Hải).

Đây là một vụ việc khiến cán bộ điều tra phải suy nghĩ bởi lí do gây án của đối tượng cũng chỉ vì xúc động nhất thời.

Theo đó, vì cho rằng Văn có thái độ ngông nghênh nên Nguyễn Hồng Sơn (18 tuổi), Nguyễn Văn Trung (19 tuổi) đều trú thôn Bắc Trạch 2, xã Vân Trường và Phan Văn Thái (20) trú tại thôn Đông Quách, xã Nam Hà đã rủ nhau xông vào dùng tay chân đánh Văn.

Bị đánh, Văn chạy ra xe mô-tô để cửa quán mở cốp lấy con dao nhọn và đuổi theo Sơn chạy về phía xã Bắc Hải. Lúc này, Trung mượn chìa khóa xe máy của Thái rồi mở cốp lấy chiếc gậy rút 3 đoạn đuổi theo Văn.

Do không đuổi được Sơn nên Văn quay lại thì gặp Trung. Trung giơ gậy lên định vụt thì Văn dùng dao đâm một nhát vào sườn trái của Trung làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo như nghiên cứu về đối tượng vụ án, nhân định rằng đây là một vụ mâu thuẫn bột phát do Văn từ nhỏ đã thường xuyên bị đánh khi đi học nên không kiềm chế được bản thân, gây nên vụ án đau lòng nói trên.

Đó cũng chính là điều khiến các cán bộ chiến sĩ đau đáu trong lòng bởi chỉ cần có sự quan tâm giáo dục nhiều hơn từ gia đình, người thân với thanh thiếu niên trẻ tuổi thì những vụ án tương tự cũng sẽ giảm thiểu đáng kể.

Ngoài các vụ việc nói trên, cuối năm 2016, Phòng PC45 cũng tiếp nhận một vụ việc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân đó là trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ mất cắp đồ thờ cúng tại các đền, chùa.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã xác định kẻ gian đã cạy phá cửa, lấy hàng chục đồ cổ giá trị.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 11, Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được nghi phạm, thu giữ 24 đồ vật bị mất cắp, trong đó có nhiều bức tượng cổ.

Tang vật vụ án trộm cắp đồ thờ cúng.

Làm việc với cơ quan điều tra, 6 nghi phạm gồm: Nguyễn Ngọc Tùng (41 tuổi), Phạm An Phú (36 tuổi), Phạm Duy Nam (26 tuổi), Trần Văn Thanh (35 tuổi), Chu Văn Trường (33 tuổi, cùng ở huyện Tiền Hải) và Đoàn Thanh Bình (31 tuổi, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) khai gây ra ít nhất 20 vụ trộm cắp đồ thờ cúng tại Thái Bình.

Trước khi gây án, nhóm này đến các đình, chùa thăm dò. Lợi dụng việc trông coi sơ hở, họ phá khóa, cạy cửa các địa điểm tâm linh lấy đồ vật giá trị. Được biết trước lúc bị bắt, nhóm trộm đã bán vật chứng thờ cúng cho nhiều người.

Có người đã trả giá hơn 100 triệu đồng cho mỗi món đồ được nghi phạm rao bán. Đây là một trong những vụ việc điển hình của hoạt động tội phạm theo băng nhóm và cũng là một vấn đề mà PC45 đang cần giải quyết.

Cùng với đó, các loại tội phạm băng nhóm cưỡng đoạt tài sản cũng là một vấn đề nhức nhối không chỉ riêng địa bàn tỉnh Thái Bình.

Loại tội phạm này tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp bởi chúng gây nhiều bức xúc trong nhân dân như cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn, bảo kê và can thiệp vào một số hoạt động liên quan đến kinh tế, được thuê dàn xếp các vụ việc xảy ra mâu thuẫn trong dân.

Điều đáng nói, quá trình thực hiện của những băng nhóm này vô cùng tinh vi, xảo quyệt và luôn tìm cách đối phó với việc điều tra của cơ quan chức năng.

Điển hình là băng nhóm hoạt động cưỡng đoạt tài sản, bảo kê đòi nợ thuê... tại địa bàn huyện Tiền Hải do Vũ Văn Thái (Thái Lâm) 40 tuổi, ở thôn Trình Trung, xã An Ninh, huyện Tiền Hải và Nguyễn Đức Diên 41 tuổi; trú tại thôn Hồng Phong, xã Tây An, Tiền Hải, cầm đầu...

Để giải quyết những vấn đề nói trên, đem lại bình yên cho người dân, cán bộ chiến sĩ của Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình đã chủ động nắm bắt tình hình và đẩy mạnh hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Phối hợp chặt chẽ các đơn vị ban, ngành chức năng và quan tâm chấn chỉnh mạnh mẽ công tác nghiệp vụ cơ bản.

Từ đó chiếm được lợi thế trong cuộc chiến chống tội phạm đầy khó khăn, gian khổ mà các anh đang tham gia. Tiếp nối những thành tích đầy vinh quang mà đơn vị đã được ghi nhận trong quá khứ, xứng danh một đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.