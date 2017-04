Chuyện bà trùm "khoái" đẻ dạy đàn em giữa pháp đình

Phải nói Đặng Minh Châu (tức Liên toác, Hương), 44 tuổi, hộ khẩu phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn); chỗ ở thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) là một người đàn bà đẹp và sắc sảo. Tuy vậy, ít người biết đây là một bà trùm có số má chuyên cung cấp ma tuý từ Việt Nam sang Trung Quốc với số lượng cực lớn...

"Bà trùm" chỉ lo chửa đẻ và trốn nã

Trong suốt thời gian diễn ra phiên toà xét xử 23 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép 1.415 bánh heroin mới đây, chúng tôi đặc biệt chú ý tới bị cáo Đặng Minh Châu. Quả không sai với cái biệt danh Liên “toác”, bởi khi nói chuyện, Đặng Minh Châu không hề giấu giếm mà trái lại, còn rất thoải mái để trải lòng.

Thị bảo, cái tính nó vậy, cái gì cũng muốn nói tuồn tuột hết. Những ngày tháng ở trong trại giam, nhiều lúc cũng chỉ muốn có người để được nói một câu cho... bõ thèm.

Là người dân tộc Tày, nhà có 3 anh chị em, Châu là chị cả. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên chỉ học đến hết lớp 11 rồi ở nhà đi gánh hàng trên cửa khẩu. Từ việc qua lại biên giới thường xuyên, bước vào nghề buôn ma tuý lúc nào cũng chẳng biết. Lúc đầu, chỉ dám buôn bán nhở lẻ, một vài tép heroin 10.000 - 20.000. Sau có được mối quen biết để tiêu thụ hàng bên Trung Quốc nên Châu tính liều nên làm ăn lớn cũng được vài năm.

Đến năm 2002, sau khi sinh đứa đầu, thị trở thành nguồn cung cấp ma tuý từ Việt Nam cho bạn hàng phía Trung Quốc. Đến năm 2004, đường dây mua bán trái phép hơn 100 bánh heroin em tham gia bị Công an Hà Nội triệt phá, Châu bị bắt. Tuy nhiên, lúc đó do còn đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại.

Lợi dụng điều này, trốn sang Trung Quốc sinh sống và tiếp tục trở thành đầu mối cung cấp ma tuý tại thị trấn Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Bị cáo Đặng Minh Châu.

Sau một thời gian lẩn trốn ở Trung Quốc, đến năm 2008, Đặng Minh Châu trở về Việt Nam với cái... bụng chửa và tiếp tục tham gia, điều hành và trở thành nguồn cung cấp ma tuý rất lớn cho bạn hàng phía bên kia biên giới. Trong thời gian đó, về phía lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần tống đạt quyết định bắt giữ đối tượng Đặng Minh Châu nhưng không thể thực hiện được do bị can đang mang thai và nuôi con nhỏ.

Đáng nói, ngay sau khi hết thời hạn hoãn chấp hành hình phạt, một lần nữa Đặng Minh Châu lại “biến mất”. Cũng giống như lần trước đó, người dân vùng biên Lạng Sơn cũng chỉ được gặp lại Châu khi thị đang bụng mang, dạ chửa. Châu cũng thừa nhận, chỉ khi nào đang mang thai và nuôi con nhỏ thì mới về để buôn ma tuý. Còn không vẫn ở bên kia (Trung Quốc) để điều hành và làm đầu mối cung cấp ma tuý cho đối tác.

Tuy nhiên, Châu đã sa lưới khi là một trong những mắt xích quan trọng trong vụ án mua bán trái phép 419 bánh heroin giấu trong bình ga công nghiệp. Vụ án do Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hoà Bình, Công an TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển... làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Phù Đổng, thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm (Hà Nội) phát hiện và bắt giữ vào ngày 23-7-2015. Lúc này đứa con thứ 3 của Châu mới được 2 tuổi.

Dám làm dám chịu

Trong suốt quá trình điều tra và thời gian diễn ra phiên toà xét xử, không giống như các đồng phạm nam, Đặng Minh Châu luôn tỏ ra cứng rắn và thẳng thắn khi thị không hề chối tội. Thậm chí rất thành khẩn khai báo và giúp lực lượng chức năng cũng như HĐXX TAND tỉnh làm rõ một số tình tiết của một số đối tượng có liên quan không thừa nhận hành vi, chối tội. Bởi theo một điều tra viên tham gia vụ án này thì trong suốt quá trình điều tra, Châu không hề chối tội mà có sự hợp tác, cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng chức năng.

Điều này cũng đã thể hiện rõ trong phiên xét hỏi bị cáo Chu Văn Quỳnh. Đây là đối tượng ngoan cố, phản cung, chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội mua bán trái phép 20 bánh heroin với vai trò là người thực hành, thu lợi bất chính số tiền 600 triệu đồng. Tuy nhiên, từ lời khai nhận của Đặng Minh Châu, cuối cùng Chu Văn Quỳnh đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Và ngay tại phiên toà, trước HĐXX, Đặng Minh Châu đã “dạy” cho đàn em một bài học làm người và thể hiện rõ khí chất của kẻ cầm đầu khi thị thẳng thắn bảo Chu Văn Quỳnh: "Đã dám làm thì phải dám chịu. Đã cùng hội, cùng thuyền thì tội mình có như thế nào thì phải nhận, không được hèn nhát chối tội, đẩy lỗi cho người khác"...

Trong vụ án này, với hành vi phạm tội 2 lần mua bán trái phép 175 bánh heroin, tổng trọng lượng trên 61kg, là chủ mưu, cầm đầu, thu lợi bất chính tổng số tiền 3,370 tỷ đồng, lẽ ra Nguyễn Minh Châu phải nhận bản án cao nhất. Tuy nhiên, quá trình điều tra và xét xử tại phiên toà, Đặng Minh Châu đã tỏ ra ăn năn, hối lỗi, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và các đồng phạm khác. Do vậy, xét tính chất, mức độ hành vi của bị cáo HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt Đặng Minh Châu mức án tù chung thân.