Chuyện anh chàng chứng kiến vợ đẻ: “Người quyết định mạng sống của cô ấy là tôi"

Chảy nước mắt vì... 2 lần kí tên

Đưa vợ đi đẻ, chứng kiến vợ sinh, các ông chồng dù có chuẩn bị kỹ đến mấy cũng không tránh khỏi sự lúng túng, bỡ ngỡ. Chứng kiến vợ đau đớn vật vã, nhìn các sản phụ khác rên la, phần đông các ông chồng đều thừa nhận: "Có cho tiền tỷ tôi cũng chẳng dám đẻ".

Mỗi người có nhiều cảm xúc đan xen, tuy nhiên, với chàng trai này, lần đầu tiên chứng kiến vợ sinh nở có lẽ là kỉ niệm suốt đời không thể nào quên:

Chứng kiến vợ sinh nở có lẽ là kỉ niệm mà anh chàng này suốt đời không bao giờ quên.

"Còn nhớ cái ngày hôm đó, mặc dù đau nhưng cô ấy vẫn cười rất tươi chờ tôi về. Khi tôi đến bên giường cô ấy còn xoa bụng bảo: "Cám nó chờ ba về mới chịu ra đấy".

Thấy vợ còn tỉnh táo khoẻ mạnh vậy tôi cũng nhẹ nhõm. Tại xem phim thấy người ta đau đẻ kinh khủng lắm nên nằm trên xe cứ nghĩ vợ mình cũng đang như vậy nên nóng hết cả ruột.

Đến 8 giờ sáng thì vỡ nước ối. Tôi đỡ vợ từ phòng chờ sang phòng sinh mà hoang mang quá. Cô ấy bắt đầu khóc, nước ối thì lênh láng khắp sàn. Tôi thì chỉ biết vừa nắm tay vừa nói "ráng lên em!"

Đến đầu dãy phòng sinh thì cô hộ lý quát tôi thật to: "Ai cho anh vào đây. Để thai phụ đi một mình, đi ra ngay đi."

Tôi vẫn ráng đỡ vợ thêm một đoạn nữa. Cô ấy bảo: "Thôi anh ra đi em tự vào được." Nhìn cô ấy bước đi khó khăn từ phía sau tôi cũng có thể tưởng tượng được cô ấy đang đau như thế nào.

9 giờ rồi, sao vẫn chưa thấy vợ mình ra, vợ người ta vào sau mà ra hết rồi. Cứ mỗi lần có giường được đẩy ra là tôi lại lao vào, nhưng vẫn là vợ người ta… Tôi bắt đầu nóng lạnh không ngừng, nhìn sang thấy mẹ vợ ngóng con gái đến tụt cả huyết áp mà thương quá.

10 giờ, tôi không được vào, cũng không biết phải làm sao. Đành nhờ một chị vào khám thai xem dùm vợ tôi thế nào rồi, 15 phút sau chị ấy ra bảo: "Nó đang quỳ dưới đất ôm bụng khóc chứ chưa đẻ."

Nước mắt tôi bắt đầu chảy, cảm giác lúc đó không thể diễn tả được. Chỉ ước trong cái phòng đẻ đó là tôi chứ không phải cô ấy!

11 giờ bác sĩ ra báo với tôi: "Vợ em khó đẻ rồi, kiệt sức rồi nhưng vẫn chưa đẻ được, bây giờ phải truyền nước để có sức đẻ, em phải kí vào đây thì chị mới truyền được".

Tôi cầm ngay cây bút ghi thông tin của mình mà không còn nhớ được tên công ty mình làm là gì để ghi nữa, phải 5 giây sau mới chấn tỉnh lại được, tay vẫn run bần bật nguệch ngoạc cho xong.

11 giờ 45: Tôi vừa bước ta khỏi nhà về sinh thì mẹ chạy vội lại bảo: "Bác sĩ tìm con kìa, nhanh lên!"

Tôi chạy ào đến thì vẫn chẳng thấy vợ đâu cả. Bắt đầu hoang mang tột độ:

– Vợ em đâu chị?

– Vợ em khó đẻ rồi, đồng ý mổ thì ký vào đây nhanh đi em.

Tôi lại cầm cái cây bút đó 1 lần nữa, chưa bao giờ tôi lại sợ ký như vậy.

Ký xong tôi mới nghĩ lại tại sao có mẹ vợ ở đó, vào lúc khẩn cấp như vậy mà phải tìm tôi để ký. Cái khoảnh khắc ấy tôi mới chợt nhận ra rằng, bây giờ tôi là người quyết định mạng sống của cô ấy chứ không phải là cha mẹ nữa rồi.

Đón con chào đời, niềm hạnh phúc... chưa trọn vẹn

Đó là lời khẳng định của người kể câu chuyện trên. Anh là Hà Cộng Hoà, còn vợ anh là Đoàn Thị Hoài Thanh. Đôi vợ chồng cùng sinh năm 1992 này đến từ tỉnh Gia Lai.

Câu chuyện mà ông bố 9x chia sẻ bất ngờ nhận được hàng chục nghìn lượt quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa phần các chị em đều cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tỵ khi chứng kiến câu chuyện chồng rơi nước mắt vì vợ chuyển dạ này.

Đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ sự tò mò về phần sau của câu chuyện, liệu ca mổ có thành công, "mẹ tròn con vuông" hay không?

Chúng tôi được ông bố 9x kể tiếp câu chuyện của mình: "Sau khi kí giấy đồng ý mổ thì mình và mẹ vợ tiếp tục ngồi đợi ngoài phòng mổ.

Khoảng 25 phút sau, y tá bế em bé ra. Mình là người đầu tiên bế bé. Được một lúc thì mình đưa con cho mẹ vợ bế rồi ngồi đợi ngoài phòng mổ. Mãi không thấy họ đưa vợ ra, mình xin vào nhưng người ta không cho.

Nghe một bạn mới đẻ mổ trong phòng đó ra nói là thấy vợ mình kêu lạnh, nằm run mà rung cả giường sắt nên mình lấy chăn của nhà đem đi, mở cửa phòng cầm vào.

Lúc đó có 2 người trực ở phòng, không cho vào nhưg mình nói vào đắp chăn cho vợ xong ra liền, họ không nói gì nữa chắc cũng thông cảm.

Thật sự mà nói, chỉ khi vợ mình về phòng dịch vụ cho người nhà chăm sóc thì mình mới cảm thấy nhẹ nhõm".

Được biết, đôi vợ chồng trẻ có quãng thời gian yêu nhau kéo dài 7 năm trước khi đi đến hôn nhân. Và bé Cam, cô công chúa nhỏ - thành quả ngọt ngào cho tình yêu của họ hiện nay đã được 1,5 tháng tuổi.

Như vậy, mặc dù con gái đã chào đời khỏe mạnh nhưng ông bố trẻ cho biết lúc đó bản thân anh dù rất vui và hạnh phúc, nhưng cảm giác không được trọn vẹn vì vợ vẫn đang nằm trong phòng mổ.

Câu chuyện nhỏ của Cộng Hòa cùng lời nhắn nhủ đến cánh mày râu rằng hãy yêu thương vợ con mình thật nhiều, bởi mỗi lần vượt cạn là mỗi lần đau đớn đến tột cùng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người.

Chị Hòai Thanh cho biết: "Mình sinh bé sớm hơn dự sinh gần một tháng nên mới khó sinh. Em bé còn bị nhau quấn cổ một vòng do mình đau đẻ lâu quá. May mắn cuối cùng con cũng chào đời an toàn."



4 giờ chờ đợi vợ sinh con với Cộng Hòa là khoảng thời gian dài tưởng như vô tận và những lo lắng không yên.

Trong thời gian đó, anh còn phải 2 lần ký giấy cam kết vì vợ khó đẻ phải truyền nước và sau đó buộc phải đẻ mổ. May mắn, cuối cùng vợ anh cũng đã hạ sinh con gái đầu lòng thành công.

Có thể thấy rằng, việc người chồng có mặt trong phòng sinh cùng vợ mang nhiều ý nghĩa. Nó giúp các đấng mày râu hiểu hơn sự vất vả, khó nhọc của chị em phụ nữ trong giây phút vượt cạn.

Đồng thời, việc chứng kiến con chào đời, tự tay cắt rốn cho con cũng làm các ông bố thêm gắn bó và có trách nhiệm hơn với sinh linh bé bỏng của mình.