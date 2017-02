Chủ tịch Chung yêu cầu xử lý nghiêm vụ cô giáo dùng dép đánh vào đầu trẻ mầm non

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản 421/UBND-TKBT, do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ký, yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khẩn trương làm rõ thông tin báo chí nêu về việc giáo viên mầm non dùng dép đánh vào đầu trẻ.

Công văn nêu rõ, trong những ngày vừa qua, báo chí thông tin về đoạn clip dài 2 phút 24 giây ghi lại hình ảnh cô giáo mặc đồng phục in logo hình bông sen vàng của nhóm trẻ mầm non Sen Vàng, cơ sở Minh Khai (Hai Bà Trưng) dùng dép đánh vào đầu học sinh mầm non.

Vấn đề này, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu về sự việc trên.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sự việc.

Sở GD-ĐT tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đồng thời rà soát việc quản lý, cấp phép hoạt động các cơ sở, các nhóm lớp độc lập tư thục.

Sở GD-ĐT báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố kết quả kiểm tra, xử lý truớc ngày 10/2/2017, đồng thời, thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Trước đó, liên quan đến hành vi đánh học sinh của hai cô giáo, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đã triệu tập các cô giáo này lên lấy lời khai.

Bước đầu, hai cô giáo này đã thừa nhận, do bức xúc trước việc các cháu khóc, đi ngoài nhiều lần ra quần nên đã véo tai, dùng dép và thước đánh vào đầu trẻ... đúng như nội dung clip được phát tán.

Còn theo đại diện UBND phường Minh Khai thông tin, hai cô giáo xuất hiện trong clip, một cô có chứng chỉ mầm non nhưng một cô lại có bằng Cao đẳng Y tế.

Liên quan đến vụ việc, ngày 6/2, bà Trần Thị Thu Hà – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã yêu cầu tạm thời đình chỉ vô thời hạn hoạt động cơ sở Mầm non Sen Vàng để chờ các cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý.

Theo bà Hà, sau khi có quyết định tạm đình chỉ trường mầm non Sen Vàng, chủ cơ sở đã có thông báo tới từng phụ huynh học sinh có con em đang theo học nắm được để họ tạm thời tự túc địa điểm gửi con em mình.