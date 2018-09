Chủ nợ căng băng rôn đòi tiền, bao vây trường mầm non trong ngày khai giảng

Sự việc xảy ra sáng 5/9 tại trường mầm non Chú Ếch con (đường Võ Chí Công, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) ngay trước giờ khai giảng năm học mới.



Theo đó, có hàng chục người tập trung trước cổng trường. Họ căng băng rôn có nội dung yêu cầu chủ trường trả nợ. Những người này cũng ngăn cản phụ huynh và học sinh đi vào bên trong để làm lễ khai giảng.

Các phụ huynh sau đó đã gọi điện báo cho công an phường Hòa Xuân đến giải quyết vụ việc. "Công an đến vận động thì họ ra về chứ cũng không phản đối gì cả", một phụ huynh cho hay.

Bà Hồ Thị Cẩm Nhung, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), cho biết sau khi có sự can thiệp của lực lượng công an phường thì những người tập trung trước cổng trường Chú Ếch con đã ra về.

Những người tập trung đòi nợ trước trường mầm non Chú Ếch con

"Lễ khai giảng vẫn diễn ra bình thường, đúng giờ. Việc những người này bao vây trường để đòi tiền thì phường chưa nắm được nội dung cụ thể vì chưa nhận được trình báo hay đơn phản ánh về việc nợ nần", bà Nhung nói.

Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, xác nhận có sự việc chủ nợ tập trung trước cổng trường mầm non Chú Ếch Con. Tuy nhiên, Đại tá Khuôn cho hay những người nay không gây rối và đã giải tán khi lực lượng chức năng can thiệp.

Hệ thống trường mầm non Chú Ếch Con thuộc Công ty Tư vấn và Đào tạo Bầu Trời Cao do bà Lê Thị Sen làm giám đốc. Đây là chuỗi trường mầm non chất lượng cao hoạt động hơn 10 năm ở Đà Nẵng và có 7 cơ sở tại nhiều quận, huyện.

Tuy nhiên, Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng cho hay bà Sen bỏ trốn, không liên lạc được kể từ ngày 21/8 khiến nhiều phụ huynh bị sốc. Một số cơ sở trường mầm non này phải đóng cửa như cơ sở ở đường Lê Văn Đức (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).