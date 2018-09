Chủ nhà xác BV Bình Chánh nói về khoản thu cao ngất

Nạn nhân tử vong do TNGT khi chuyển đến nhà xác của BV đa khoa khu vực Hóc Môn để phục vụ công tác điều tra sẽ được BV hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. BV không thu bất kỳ khoản tiền nào. Sau khi khám nghiệm tử thi, gia đình nạn nhân sẽ tự liên hệ với đơn vị mai táng để lo hậu sự cho nạn nhân. BV không ký hợp đồng với bất kỳ cơ sở mai táng nào. BS NGUYỄN MẠNH BẢO, Giám đốc BV đa khoa khu vực Hóc Môn, TP.HCM

BV quận 12 không thu bất kỳ khoản tiền nào đối với gia đình nạn nhân bị TNGT được bảo quản xác tại đây. BV cũng không thu tiền người nhà của bệnh nhân chết do các bệnh lý khác được bảo quản xác tại đây. BS NHAN TỐ TÀI, Giám đốc BV quận 12, TP.HCM

BV Nguyễn Tri Phương không thu tiền bảo quản xác, tiền chuyển xác, tiền sát trùng đối với các trường hợp bị TNGT. Riêng đối với trường hợp chết do bệnh lý được lưu xác thì BV thu 300.000 đồng/ngày (24 tiếng). Đây là chi phí tiền điện. BS PHAN VĂN NGHIỆM,Phó Giám đốc BV Nguyễn Tri Phương, TP.HCM