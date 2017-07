Chú chó tội nghiệp và hành động đẹp của chiến sĩ Công an

Mới đây, trên một trang mạng có tiếng dành cho giới trẻ xuất hiện bài đăng khiến nhiều người xúc động và thương cảm, đặc biệt là những ai dành tình cảm cho những con vật nuôi quen thuộc gắn bó với con người như chó, mèo.



Chủ nhân bài viết là anh Hoàng Tuân, là một chiến sĩ công an đang công tác tại Hà Nội. Hoàng Tuân cho biết, khoảng 1 giờ sáng nay, trên đường đi làm về đoạn Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội, lúc này phố xá vắng vẻ, yên ắng...bỗng anh nghe thấy tiếng ré lên inh ỏi của một chú chó con, bị xe ô tô Ranger Rover trắng (không rõ biển ) đâm chẹt qua.

Chú chó đáng thương suýt chết hai lần được chiến sĩ công an tốt bụng cứu giúp

"Thế rồi, ngay lập tức chủ xe căng ga bỏ chạy mà không hề xuống xem vừa đâm phải gì, bỏ mặc chú chó con rên rỉ, thoi thóp. Và mình là người đầu tiên thấy được sự việc lúc đó. Không hiểu giờ này nhà nào còn vô ý để chó sổng ra ngoài thế này cơ chứ?!

Lại gần hơn để xem thì thấy đây là một em cún ta màu nâu đen, khoảng vài tháng tuổi. Hai chân sau bị thương do bánh xe chèn qua, chảy khá nhiều máu.

Nhìn xung quanh không còn hiệu thuốc hay cửa hàng nào giờ này còn mở, một vài người người gần ngã 3 Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng lúc này có lại gần xem, rồi một ông chú tầm đứng đứng tuổi, chắc làm xe ôm ở đây nói: "Ôi dồi thế này thì cứu làm sao được, thôi mày để lại cho chú, chú gửi 100 nghìn"

Nghĩ bụng không cứu được thì ông chú mang về chắc chỉ để thịt nó chứ làm gì, mình bèn bảo: "Thôi ạ, đơn vị cháu ở ngay dưới kia, để cháu mang về rồi đăng lên mạng xem có ai thất lạc thì tìm, hi vọng cứu được chứ nhìn nó tội quá!..."

Biết được mình là Công an nên ông chú xe ôm không hỏi nữa, rồi mình đặt em cún lên xe đưa về"

Trong quá trình đưa chú cún đáng thương về cơ quan chăm sóc, chàng chiến sĩ công an tốt bụng đã rẽ tạm vào một quán ven đường để cho bé uống nước, ăn chút đồ ăn.

"Mình vào một quán ăn trên phố Hoàng quốc Việt, mới cho em ăn tạm quả trứng vịt lộn cho đỡ đói.

Sau đó đi tìm các hiệu thuốc để mua thuốc sát trùng và gạc về rửa vết thương cho em nó, nhưng không có hàng thuốc nào mở cửa . Mình đành đưa em về tận bệnh viện 198 để mua thuốc rửa vết thương" – Hoàng Tuân kể lại.

Sau 2 lần cứu chú chó khỏi lưới hái tử thần, Hoàng Tuân quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội với mong muốn tìm chủ nhân mới cho chú chó đáng thương: "Khi mình viết những dòng này đã 2-3 giờ sáng, mình chia sẻ lên mạng mong mọi người lan truyền câu chuyện này, hi vọng có thể tìm chủ giúp em cún.

Vì cơ quan không cho phép nuôi, nên bạn nào ra giúp mình nhận hộ em về chăm sóc cũng được. Bạn nào ở mạn Cầy Giấy, Mai Dịch thì càng tốt vì mình không muốn em đi quá xa, để thỉnh thoảng qua thăm em, dù sao cũng là cái duyên".

Chuyện về chú chó nhỏ khiến những ai từng nuôi hay bị lạc mất thú cưng cảm thấy xúc động cay mắt (Ảnh minh họa)

Sau vụ tai nạn, ba chân của chú chó bị thương, cần phải băng bó và chăm sóc khiến nhiều người cảm động xót xa.

Câu chuyện của Hoàng Tuân đã gây xúc động mạnh cho người đọc. Nhiều bạn trẻ đã gửi bình luận chia sẻ, bày tỏ tình yêu thương dành cho con vật và ngưỡng mộ lòng tốt của chàng chiến sĩ công an.

Không ít người còn bày tỏ mong muốn được đón em cún đáng thương về chăm sóc. Khi đọc được thông tin tìm chủ mới này, rất nhiều người để lại những dòng bình luận như: "Mình ở Hà Nội, mình có thể nhận nuôi bé được không" hoặc facebok Dũng Mummer thì nói: "Có thể nhận bé được không nhỉ, số điện thoại của mình 0994651xxx".

Chuyện về chú chó nhỏ cũng khiến những ai từng nuôi chó và mất chó cảm thấy xúc động cay mắt.

Bởi, với những ai từng bị lạc mất thú cưng, họ cũng chỉ hi vọng được may mắn có cơ hội tìm lại chúng hoặc cầu mong vật nuôi của mình sẽ được người tốt bụng như chàng chiến sĩ công an cứu giúp.

Đọc câu chuyện của Hoàng Tuân, nhiều người còn tự nhiên mỉm cười bởi lẽ hôm nay, đã có một "thiên thần" được hạnh phúc nhờ lòng tốt của con người.