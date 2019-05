Chơi thử vườn thú ảo Animal 4D+ đang hot: Tưởng là trò trẻ con mà người lớn cũng tò mò muốn nghịch

Mấy hôm nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video khá hay ho quay lại những con thú ảo xuất hiện trên màn hình điện thoại. Chúng biết cử động, chạy nhảy, có âm thanh cực kì sinh động và biết cả đi kiếm ăn nữa.

Những đoạn video thú vị khiến cả trẻ con lẫn người lớn đều tò mò muốn nghịch thử.



Những hình ảnh 3D này được dựng lên qua ứng dụng gọi là Animal 4D+ hiện đang có mặt trên các thiết bị Android và iOS. Bạn đọc có thể tải về qua đường link phía dưới hoặc tìm kiếm bằng từ khóa Animal 4D+. Tuy nhiên, chỉ những mẫu máy hỗ trợ Apple ARKit và Google ARCore mới có thể tải về và sử dụng.

Animal 4D+ thực ra được phát triển dành cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi để học tiếng Anh và tìm hiểu về các loài động vật. Ứng dụng này có thể "đọc" được những thẻ flashcard trong khung hình và tạo ra mô hình 3D theo dạng thực tế tăng cường. Những con thú trông như đang xuất hiện ngoài đời thực cực kì sống động, có thể phóng to, thu nhỏ tùy kích thước của flashcard.

Animal 4D+ có 24 flashcard tương ứng 24 con vật, sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Anh.

Tại Việt Nam, nhà sản xuất không bán ra các thẻ flashcard này (vốn có giá cỡ 400.000 đồng mỗi bộ, khoảng 20 - 30 tấm) nên người dùng chỉ có thể lên mạng tìm kiếm hình ảnh với từ khóa "Animal 4D+" và hướng camera vào hình. Nếu muốn chơi với lũ trẻ, bạn có thể tải những flashcard trên mạng về in ra giấy. Cỡ giấy càng to hình mô hình hiện ra cũng càng to, càng đẹp mắt sinh động hơn.

Những tấm flashcard đơn giản mà ẩn chứa "ma thuật" biến thành mô hình 3D chân thực sống động.

Bên cạnh việc xem mô hình 3D của các loài vật, bạn còn có thể cho chúng ăn bằng cách đặt các thẻ thức ăn bên cạnh. Ví dụ như trong hình GIF dưới đây, khi con khỉ thấy có buồng chuối ở gần đó, nó sẽ chạy tới và vặt chuối ăn dần. Tương tự, bạn có thể cho voi, hươu cao cổ ăn cỏ, cho ếch ăn muỗi hay cho thỏ ăn cà rốt.

Một cách hay để các vị phụ huynh giúp bọn trẻ vừa học vừa chơi!

Không chỉ có động vật

Bạn có thể thử tải về Space 4D và Dinosaur 4D+ thú vị chẳng kém gì Animal 4D+.

Bên cạnh Animal 4D+, nhà phát triển của ứng dụng này còn tung ra thêm vài phiên bản khác về chủ đều vũ trụ, khủng long, nghề nghiệp và tranh tô màu. Những bản này ra mắt sau và ảnh flashcard miễn phí có phần hơi khó kiếm.

Bù lại, chất lượng mô hình thì đã tăng đáng kể, rõ nét, chân thực hơn và còn cho chúng ta điều khiển khủng long và robot khám phá không gian chạy qua lại như xe điều khiển từ xa.

WeBuy mới chỉ tìm được 2 flashcard về 2 loài khủng long sừng tấm...

...nhưng chất lượng hình ảnh của chúng đều rất tốt và còn có thêm các chế độ xem khung xương và điều khiển chúng chạy qua lại.

Chơi thử ứng dụng tạo mô hình 3D thật như cuộc sống. Nhớ tăng âm lượng lên để nghe cả hiệu ứng âm thanh nữa nhé.

Chơi thử ứng dụng tạo mô hình 3D thật như cuộc sống. Nhớ tăng âm lượng lên để nghe cả hiệu ứng âm thanh nữa nhé.

Animal 4D+ là một cách rất hay giúp bậc phụ huynh cho con em vừa học vừa chơi. Lũ trẻ sẽ có cái nhìn thực tế hơn về các loài vật hoang dã, hỗ trợ tiếp thu tiếng Anh tốt hơn bằng âm thanh.