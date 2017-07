Choáng ngợp với du thuyền lớn nhất thế giới, đủ cả sân golf lẫn sòng bài!

Đến tháng 10 năm 2009 con tàu Oasis of the Seas do hãng STX Europe đóng tại Phần Lan và hạ thủy ở Turku với 225.282 tấn được xem là con tàu du lịch lớn nhất thế giới. Ngoài ra, nó còn lập kỷ lục và trở thành con tàu chở hành khách nhiều nhất thế giới với sức chở hơn 6.000 người.

Trên tàu có đầy đủ phòng nghỉ sang trọng, sòng bạc, sân golf mini, các quán bar, club, phòng chờ, bể bơi, khu thể thao, khu giải trí… Tất cả những điều đó gần như biến Oasis of the Seas thành một thành phố giải trí thu nhỏ.



Xem video để có cái nhìn rõ hơn về những tiện nghi nổi bậc của du thuyền lớn nhất thế giới: