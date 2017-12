Chiều nay quyết định Quả bóng vàng?

Chiều 3-12, Giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2017 sẽ khép lại bằng trận chung kết, tranh chức vô địch. Nếu đánh bại Phong Phú Hà Nam (PPHN) thì TP.HCM I sẽ có cú hat-trick vô địch. Còn nếu thắng nhà ĐKVĐ, Phong Phú Hà Nam sẽ lần đầu tiên lên ngôi.

PP. Hà Nam (vàng) có lợi thế sân nhà

Cho đến trước khi HLV Đoàn Thị Kim Chi dẫn dắt (mùa giải 2015), TP.HCM (I) chỉ có 4 lần vô địch so với 10 lần lên ngôi của Hà Nội (I). Nhưng dưới quyền của cựu tuyển thủ QG này, TP.HCM I được ví như đoàn quân “bách chiến bách thắng” khi liên tiếp giành 2 chức vô địch vào các mùa giài 2015 và 2016. Ở giải 2017, TP.HCM I đang đứng trước cơ hội lớn để lập hat-trick vàng khi lọt vào trận chung kết.

Xem TP.HCM I thi đấu, các HLV đều thừa nhận, không dễ để khai thác được điểm yếu của đội bóng này khi cách tổ chức lối chơi rất chặt chẽ và có tính kỷ luật cao. Các miếng đánh của TP.HCM I rất đang dạng khi sử dụng biên lẫn trung lộ và kết hợp bóng ngắn lẫn dài rất uyển chuyển. Hàng thủ đặc biệt có kỷ luật cao khi cự ly giữa các vị trí đảm bảo tốt, hỗ trợ cho nhau rất hiệu quả.

Hiển nhiên, không thể không kể đến vai trò của trung vệ Chương Thị Kiều. Nữ tuyển thủ QG sinh năm 1995 này là chốt chặn quan trọng bậc nhất, được coi là “thủ lĩnh” cả về chuyên môn lẫn tinh thần trước cầu môn của Kiều Trinh. Chính sự xuất sắc của các hậu vệ cũng như thủ môn đã giúp cho TP.HCM kéo dài chuỗi không để thủng lưới liên tiếp lên con số 9.

...Còn TP.HCM I là đương kim vô địch giải

Đối đầu với một đối thủ rắn mặt như TP.HCM I là thách thức không nhỏ cho Phong Phú Hà Nam cho dù, đoàn quân của ông Nguyễn Thế Cường có sự ủng hộ của khán giả nhà. Ở vòng bảng, PP.HN thua 2 trận đều trước TP.HCM I với tổng tỷ số là 0-3.

Trong trận bán kết giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2016, Nguyễn Thị Nguyệt và đồng đội lúc đó cũng đã để thua cô trò Đoàn Thị Kim Chi với tỉ số sát nút 0-1.

Rõ ràng, lịch sử đối đầu trong cả 3 trận gần nhất đang nghiêng hẳn về phía TP.HCM I khi PP.HN thậm chí không ghi nổi 1 bàn vào lưới đối phương.

Săn bàn cũng là khâu mà HLV Nguyễn Thế Cường lo lắng nhất ở các học trò. PP.HN sở hữu những tiền đạo có tốc độ, thể lực như Nguyễn Thị Nguyệt, Thanh Hương nhưng cả 2 vẫn phung phí nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy.

Đến thời điểm này, Nguyễn Thị Nguyệt đang là chân sút tốt nhất với 7 bàn nhưng tuyển thủ QG này chỉ là xuyên thủng lưới được những đội bóng yếu. Một tiền vệ khác cũng rất được kỳ vọng ở khâu săn bàn là Tuyết Dung lại không chơi bùng nổ như trước.

24 bàn thắng sau 15 trận đấu không phải là con số thống kê đáng để PP.HN tự tin có thể xuyên phá được hàng thủ rất vững chãi với 9 trận liên tiếp không thủng lưới của TP.HCM I.

Bản lĩnh PP. Hà Namvà kinh nghiệm của nhà vô địch tạo nên cuộc chạm trán tuyệt vời

Trong cuộc đối đầu này, TP.HCM I được đánh giá cao hơn. Không chỉ sở hữu hàng thủ thép, khả năng săn bàn của các học trò HLV Đoàn Kim Chi cũng rất đa dạng. Ngoài ghi bàn, cặp tiền đạo Hoài Lương – Huỳnh Như còn được coi là “chim mồi” khi di chuyển rộng, tạo điều kiện cho các tiền vệ băng lên săn bàn. Con số 39 bàn thắng sau 15 trận cho thấy sức mạnh đáng gờm trên hàng công của TP.HCM I và là thông điệp mạnh mẽ gửi đến PP.HN.

Trên cơ nhưng không có nghĩa, chủ nhà sẽ chấp nhận về nhì. Bài học của Than khoáng sản Việt Nam là cơ sở để HLV Nguyễn Thế Cường nghiên cứu và có đấu pháp hợp lý trước TP.HCM. So với PP.HN, TKS.VN còn bị đánh giá yếu hơn rất nhiều nhưng bằng lối chơi áp sát, không ngại va chạm và tập trung, các học trò của ông Đoàn Minh Hải đã vô hiệu hóa rất tốt lối đá của TP.HCM I và chịu thúc thủ trước đối thủ sau loạt luân lưu may rủi sau khi hòa 0-0 trong 2 hiệp chính của trận bán kết vừa qua.