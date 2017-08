Chiêu độc "ủ trà" của Thái Lan đang phản tác dụng

1. Nói về trà, chợt nhớ một câu chuyện vui. Thấy có khách đến chơi, chủ nhà liền vội vàng đun nước, rửa ấm. Sau khi đổ nước sôi vào ấm, chủ nhà đậy nắp phích trước rồi mới đậy ấm trà. Khách cau mặt: "Ông làm thế thì nước trong ấm nguội hết cả, trà sẽ không ngon".



Chiều khách, chủ nhà bèn đổ đi, pha lại. Rút kinh nghiệm, lần này chủ nhà đậy ấm trà trước, phích sau. Khách tiếp tục lắc đầu: "Ông làm thế thì nước trong phích nguội hết cả, ấm sau chắc chắn không ngon".

Mặc dù rất giận, chủ nhà vẫn cố pha lại lần nữa. Để khách hết kêu ca, chủ nhà sau khi rót nước xong liền đặt phích xuống, hai tay cầm hai cái nắp đậy cả ấm lẫn bình cùng lúc. Không ngờ, khách vẫn chê: "Ông làm thế cả ấm lẫn phích đều nguội, trà sẽ nhạt lắm đây".

Chẳng biết có phải thật không, nhưng có người nói rằng sau đó khách đã phải đi cấp cứu ở viện bỏng vì chủ nhà quá ức chế đã hất cả ấm lẫn phích vào mặt khách.

Trở lại với bóng đá Thái Lan. Để tiếp đãi các đối thủ cùng khu vực, người Thái cũng pha trà. Nhưng khác với câu chuyện vừa kể, Thái Lan không chú tâm vào việc đậy nắp mà họ nghiên cứu kỹ cách ủ trà. Nói Thái thích "ủ trà" là có chứng cứ hẳn hoi: danh sách dự SEA Games 29 của họ có cầu thủ mang tên... U-Tra.

Thái Lan có thói quen ủ trà rất lâu ở vòng bảng. Sự lề mề của Thái Lan thường khiến những vị khách nóng ruột như Malaysia, Myanmar hay Việt Nam cảm thấy ức chế đến độ "dỗi" không thèm tranh vàng SEA Games nữa, đồng loạt đứng dậy bỏ về để mặc Thái muốn làm gì thì làm.

Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Ngay ở trận mở màn, Thái Lan lại tái diễn sự khề khà từ khâu đun nước, ủ trà khiến dư luận thấp tha thấp thỏm. Ngược lại với đoàn quân của xứ chùa vàng, U22 Việt Nam đã sôi sùng sục ngay từ đầu với màn đại thắng Timor Leste 4-0, rồi "đun" tiếp Camphuchia 4-1.

Bảng B SEA Games: U22 Thái Lan 1-0 U22 Timor Leste

2. Tuy nhiên, trong khi Việt Nam thường nguội sớm vì quên đậy nắp để ngăn chặn sự bốc hơi của sức lực và sự tự tin, Thái Lan càng ủ càng trở nên đậm đặc về thể chất và tinh thần.

Giống như nữ ca sỹ Vanessa Williams từng nổi danh nhờ ca khúc "Save the best for last", Thái Lan cũng đều đặn chinh phục SEA Games bằng chiến thuật giữ sức ở giai đoạn đầu rồi bùng lên về cuối khiến đối thủ không kịp trở tay.

Ở trận gặp Indonesia, Thái cất U-Tra trên ghế dự bị. Họ tin tưởng cầu thủ kế thừa số áo huyền thoại của Kiatisak sẽ vào sân và tỏa sáng ở những trận đấu kế tiếp, ví dụ bán kết hay chung kết.

Nhưng liệu năm nay Thái Lan có vào được bán kết hay không, đó là câu hỏi mà nhiều CĐV của họ đang thực sự không thể trả lời. Vì càng nhìn đoàn quân của Worrawoot Srimak thi đấu, người ta càng thấy nhạt nhẽo như trà đã qua vài lượt nước.

U22 Thái Lan của HLV Worrawoot Srimak đang có màn trình diễn thật sự tệ hại.

Chiến thắng 1-0 vừa giành được trước Timor Leste càng khiến tương lai của Thái Lan thêm tăm tối. Năm 2009, họ đã nghiền nát đối thủ này tới 9-0 mà cuối cùng cũng không thể giành vé vào giai đoạn knock-out.

Nhớ lại SEA Games 2009, Thái Lan đã "ủ trà" ở trận mở màn bằng kết quả hòa 1-1 trước Việt Nam. Một dấu hiệu xấu khi năm nay, họ lại thu về kết quả tương tự trước Indonesia.

SEA Games 2011, đội bóng giàu thành tích nhất ĐNÁ thậm chí khởi đầu tệ hại hơn khi bị Malaysia tọng nguyên cả ấm trà đặc vào họng (thua 1-2), để rồi sau đó cả nước Thái mất ngủ vì phải dừng cuộc chơi ngay sau vòng bảng.

Trước khi hát "Save the best for last", Vanessa Williams đã đi thi Hoa hậu Mỹ và giành chiến thắng. Tiếc thay, vì trót chụp ảnh khỏa thân cho một tờ tạp chí, cô đã phải trả lại vương miện.

Chiếc vương miện trên đầu U22 Thái Lan xem ra cũng khó giữ, nếu họ cứ mải ủ trà lâu đến nỗi nguội hết cả tinh thần lẫn đôi chân.