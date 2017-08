Chiến sự Syria: Quân Assad tấn công siết chặt vòng vây IS trên sa mạc Hama

Các đơn vị thuộc lữ đoàn 38 Sư đoàn cơ giới thứ 4 bắt đầu cuộc tấn công trên vùng nông thôn phía nam thị trấn Ithriya, đánh vào các trận tuyến của IS trong khu vực Bir Al-Seed.

Chỉ vài giờ sau khi bắt đầu cuộc tấn công, quân đội Syria phá vỡ chiến tuyến phòng ngự của IS, giải phóng liên tiếp các làng Bir Al-Seed, Bir Al-Aqar, Rajm Al-Hajjanah và núi Al-Fasidah sau một trận giao chiến dữ dội.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công vào núi Bilaas, địa bàn then chốt chia tách khu vực tạm bị chiếm của IS trên vùng nông thôn Hama và Homs.

Với những trận đánh quyết liệt, quân đội Syria, phối hợp với các đơn vị quân tình nguyện tổ chức bao vây IS trong khu vực thị trấn Uqayrabat thuộc tỉnh Homs.

Đầu tuần này, các lực lượng vũ trang Syria đã tiến hành các trận đánh tiến công cắt đứt đường tiếp vận duy nhất của IS cho Uqayrabat và đóng hành lang hẹp giữa giữa khu vực thị trấn Uqayrabat và phần còn lại do IS chiếm giữ ở tỉnh Homs.

Quân đội Syria, chủ lực là lữ đoàn số 38 tiến công trên hướng nam thị trấn Ithriya, Hama - bản đồ South Front





Các mũi tiến công của quân đội Syria nhanh chóng mở rộng vào chiến tuyến của IS chỉ sau vài giờ tiến công - bản đồ South Front

Theo một số nguồn chính quyền Syria, quân đội đã bao vây hoàn toàn IS trong thị trấn Uqayrabat. Thông tin này chưa được thẩm định tính chính xác.

Nguồn tin từ các đơn vị quân đội Syria khẳng định, các đơn vị quân đội Syria từ khu vực Jabal Shaer đã hội quân cùng với lực lượng vũ trang Syria trong khu vực Jabal Sawwanah phía nam thị trấn Ithriya. Vòng vây IS trong thị trấn Uqayrabat đã khép lại.