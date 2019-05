Chiêm ngưỡng Galaxy Fold dát vàng cho fan cuồng Game of Thrones: Vỏn vẹn 7 chiếc, đắt gần 200 triệu đồng

Caviar là một công ty Nga chuyên tân trang những chiếc smartphone "chanh sả" với các loại đá quý và mạ vàng. Thương hiệu xa xỉ này mới đây công bố rằng họ sẽ tút tát lại chiếc điện thoại màn hình gập Samsung Galaxy Fold còn chưa được tung ra thị trường.

"Chú dế" độc đáo này sẽ lấy chủ đề series phim truyền hình đình đám Game of Thrones (Trò chơi Vương quyền) của HBO cũng như cuốn sách The Winds of Winter (Cơn gió màu đông), và sẽ được tặng kèm với các món đồ lưu niệm được làm thủ công cực kỳ tinh xảo.



Cả hai mặt của Galaxy Fold đều sẽ được chạm khắc những biểu tượng nổi tiếng của truyền thuyết về Khúc ca của Lửa và Băng vừa đi đến hồi kết tuần này. Caviar hé lộ rằng họ sẽ "trình làng" 7 chiếc smartphone đặc biệt (đại diện cho 7 gia tộc) với thiết kế vô cùng bắt mắt.

Caviar cho biết sẽ giao hàng cho khách đặt trước ngay khi dòng Galaxy Fold được chính thức lên kệ.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng mê Game of Thrones đến vậy, vì thế mà Caviar cũng chế tạo thêm 2 mẫu thiết kế khác của Galaxy Fold với chất liệu carbon, da và, làm sao mà thiếu được, vàng.

Mức giá của một chiếc Samsung Galaxy Fold Game of Thrones Edition là 499.000 RUB, tương đương với 180 triệu đồng.

Nếu bạn không ở Nga mà vẫn muốn sở hữu chiếc smartphone sang chảnh này, mức giá của nó sẽ bị đội lên tận 8.180 USD, tức 191 triệu đồng – đắt hơn mức giá tiêu chuẩn của một chiếc Galaxy Fold là 1.980 USD.

Theo GSMArena