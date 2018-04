Chiếc nem chua có tâm của người bán hàng khiến khách chỉ biết than: "Ức quá"

Chuyện những người kinh doanh "treo đầu dê bán thịt chó" cũng chẳng phải là mới lạ. Nhất là khi món đồ họ bán khiến khách hàng chẳng thể nào kiểm chứng được như thế nào ngay từ khi mua.



Mới đây, một khách hàng đã đăng hai bức ảnh về chiếc nem chua mới mua cùng lời than đầy bất lực "làm ăn có tâm, ức quá".

Nem chua toàn lá.

Khi mua thì to thế này nhưng ruột có được bao nhiêu.

Trong hình là chiếc nem chua khá to. Tuy nhiên, khi cắt ra người ta thấy ngay hình ảnh "bảy nghìn tiền lá ba nghìn tiền xôi". Nem chỉ có một chút xíu còn lá gói xung quanh nhiều gấp mấy lần. Có lẽ, sẽ chẳng một vị khách nào nỡ bỏ tiền ra mua nếu biết trước bên trong của cái nem chua tưởng như rất to ấy lại chỉ có một chút ruột.

Cách đây một thời gian, có dân mạng đã than thở chuyện mua giò lụa của thím bán hàng rong. Trước khi mua người này đã cẩn thận hỏi han giò có hàn the không? Bà bán nhanh chóng trả lời giò không mỡ, cũng chẳng có hàn the.

Ấy vậy mà về nhà cắt ra thì đúng là chẳng có tí nào hàn the thật, đến giò cũng không thấy thì lấy đâu ra mỡ.

Giò còn không có thì lấy đâu ra hàn the bây giờ.

Không chỉ riêng trong việc mua giò hay nem chua mà cả bánh chưng cũng có nhà "dính nạn". Một dân mạng đã đăng tải bức ảnh chiếc bánh chưng phải xếp hàng dài mới mua được của mình.

Khi về nhà khách hàng này thấy bánh chưng độn toàn lá, chỗ sống chỗ chín chán nản vô cùng.

Chiếc bánh chưng còn sống và lớp lá cực dày.

Chuyện mua hàng qua mạng gặp "tai nạn" không hiếm, điểm hình như cái bánh bông lan nhìn có vẻ rất ngon này. Tất cả cũng chỉ là một trò đùa thôi mà.

Set lẩu như quảng cáo trên mạng.