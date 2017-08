Chi tiết vụ bắt giữ phóng viên VOV tống tiền nhóm cán bộ công an

Liên quan đến vụ “bắt quả tang phóng viên VOV cưỡng đoạt tài sản” như VietNamNet đã thông tin, nguồn thông tin cho hay, đến nay phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ bản chất vụ việc.

Hiện công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Thắng (SN 1976, ngụ xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khu vực Tây Nguyên) và Hoàng Văn Thanh (SN 1982, ngụ P.Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Công an làm rõ, ông Thắng, ông Thanh đã dùng 4 đoạn clip các cán bộ công an đánh bạc ăn tiền để tống tiền họ.

Cụ thể, 2 nạn nhân bị tống tiền là Trung úy Trần Quang Phát (SN 1988, ngụ đường Phan Chu Trinh, TP.Buôn Ma Thuột), là cán bộ phòng CSGT (PC67) - Công an tỉnh Đắk Lắk và thượng úy Đinh Thanh Hoàn (SN 1984, ngụ xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột), là cán bộ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, giai đoạn cuối năm 2016, sau khi dự tiệc tại nhà 1 người bạn, trung úy Phát, thượng úy Hoàn và 1 số người khác có tổ chức đánh bạc ăn tiền để giải trí. Lúc này đối tượng Hoàng Văn Thanh có quen biết với chủ nhà, tình cờ đến chơi.

Do có chủ ý từ trước, đối tượng Thanh dùng ĐTDĐ để quay lại 4 đoạn clip thể hiện nhóm cán bộ công an đánh bạc ăn tiền.

Sau đó Thanh lưu giữ 4 đoạn clip trên trong thời gian dài. Mãi đến ngày 20/7 vừa qua, Thanh gặp và cho ông Thắng – phóng viên VOV khu vực Tây Nguyên xem các đoạn clip. Ngoài ra, Thanh còn chỉ rõ tên tuổi, đơn vị công tác, cung cấp số điện thoại các cán bộ công an có mặt trong các đoạn clip cho ông Thắng.

Quá trình sau đó, ông Thắng liên hệ qua điện thoại, hẹn trung úy Phát, thượng úy Hoàn đến quán cà phê để cho xem các đoạn clip liên quan đến họ. Ông Thắng có đặt vấn đề 2 cán bộ công an phải chung chi 100 triệu đồng, nếu không ông Thắng sẽ đưa các đoạn clip trên lên mạng Internet.

Qua thương lượng với các cá nhân như đề cập, ông Thắng đồng ý với số tiền chung chi là 45 triệu đồng.

Trước sự uy hiếp của nhà báo, ngày 3/8 trung úy Phát đã có đơn trình báo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo hẹn của ông Thắng, 17h30 chiều 4/8 trung úy Phát đến quán cà phê Biệt Điện, đường Lê Thánh Tôn, P.Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột. Trung úy Phát vừa đưa số tiền 45 triệu đồng cho ông Thắng thì bị trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự phục kích, bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang.

Qua đấu tranh, ông Thắng đã khai báo toàn bộ hành vi. Từ lời khai của ông Thắng, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của đối tượng Thanh.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.