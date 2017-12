Chỉ sau 3 tuần lên kệ, iPhone X đã "hạ đo ván" iPhone 8 Plus

Theo hãng nghiên cứu IHS Markit, chỉ trong 3 tuần sau khi lên kệ vào ngày 3/11, doanh số iPhone X đã vượt mặt iPhone 8 Plus tại một số thị trường. Trước đó, iPhone 8 Plus đã trở thành phiên bản iPhone Plus đầu tiên bán chạy hơn phiên bản thông thường.

Cụ thể, tại 8 thị trường lớn nơi có GDP đạt mức cao, iPhone X đã chiếm khoảng 2% tỉ lệ iPhone được kích hoạt. Một con số vô cùng đáng kể so với thời gian ngắn thiết bị này lên kệ.

iPhone X và iPhone 8 Plus

"Tại Mỹ, tốc độ tăng trưởng doanh số iPhone X trong 3 tuần đầu ngang bằng với iPhone 8 Plus và cao hơn iPhone 7 Plus/iPhone 8. iPhone 7 thực tế lại đạt kết quả tốt hơn, nhưng chỉ là tại Mỹ.

Người dùng Nhật Bản có vẻ còn thích iPhone X hơn hẳn với doanh số đợt đầu vượt tất các các đời máy trước đây", báo cáo của IHS Markit cho biết.

IHS Markit dự đoán Apple sẽ tiếp tục phá vỡ kỉ lục doanh số bán iPhone trong quý IV/2017 khi tổng số thiết bị bán ra có thể đạt mức 88,8 triệu chiếc.

Trong đó iPhone X là nhân tố chính cho kỷ lục này. Cũng theo IHS Markit, nếu Táo khuyết bán được 31 triệu chiếc iPhone X, giá bán trung bình cho 1 chiếc iPhone bán ra sẽ đạt mức 700 USD, mức cao nhất từ trước tới nay.

iPhone X đang là cỗ máy kiếm tiền của Apple

Trước đó vào ngày 29/11, theo nhà phân tích Jun Zhang của Rosenblatt China Technology, kể từ thời điểm chính thức lên kệ vào ngày 3/11, Apple đã bán được khoảng 16 triệu chiếc iPhone X trên toàn cầu. Trong đó, chỉ tính riêng ngày dịp Black Friday, đã có 6 triệu chiếc iPhone X được bán ra.

Nhà phân tích Jun Zhang cũng cho biết iPhone X đang là cỗ máy kiếm tiền của Apple khi phiên bản với dung lượng ổ ứng 256GB có giá bán 1.149 USD (giá bán tại Mỹ) bán chạy hơn so với bản 64GB (có giá 999 USD).

Cụ thể, theo nhà phân tích Jun Zhang, với mỗi chiếc iPhone X bản 64GB bán ra thì lại có 2 chiếc iPhone X bản 256GB đến tay người tiêu dùng.