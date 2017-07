Chester Bennington - Tạm biệt anh, một phần tuổi trẻ của thế hệ chúng tôi...

Những năm 2000, khi internet vẫn chưa thật sự phổ biến tới từng ngóc ngách, ngõ phố, người ta đã truyền tay nhau những bài hát của Linkin Park hay ngồi chờ bên chiếc đài nhỏ để đợi nghe Xonf FM.

Ngày ấy, người ta đùa nhau rằng ở cứ đến các khu kí túc xá của Bách Khoa, Xây Dựng... kiểu gì cũng được nghe văng vẳng bên tai thứ âm nhạc diệu kỳ mang tên Linkin Park.



Chất giọng mạnh mẽ của nhóm nhạc lừng danh này đã làm xoay chuyển dòng nhạc rock trên khắp thế giới. Người ta bắt đầu loại bỏ nhận định rock là thể loại khiến người ta bạo lực, bùng nổ.

Thực tế, đây là thể loại thể hiện thông điệp về xã hội rất rõ ràng, đồng thời bộc lộ cảm xúc cá nhân một cách mạnh mẽ. Với tiết tấu mạnh mẽ, Linkin Park đã trở thành hiện tượng với những bản nhạc rock đình đám.

Ngày Hybrid Theory ra đời, giới giải trí lúc đó có thể nói đã rất bất ngờ nhưng cũng vô cùng hưởng ứng thứ âm nhạc lai hóa kì lạ với sự kết hợp của nu metal và rap rock với ảnh hưởng và yếu tố từ industrial rock, synth rock, electronica và drum and bass...

Thậm chí, truyền thông thế giới phải gọi âm nhạc của Linkin Park là "một nghệ thuật vừa đẹp vừa liều lĩnh".

Nhiều năm qua đi, Linkin Park vẫn chưa từng một ngày bị phai nhòa đi trong trái tim người hâm mộ bởi đó là bạn nhạc của sự đổi thay, sư tươi mới. Họ lúc nào cũng 1 đứa trẻ, với lòng hiếu kỳ khám phá cuộc sống. Mỗi ngày rong chơi, nó lại tìm ra những mảnh ghép, những góc cạnh, những điều thú vị...

Có lẽ vì thế, ngày ấy, khi Rock Việt vẫn còn đang ở một nơi nào đó thì giới trẻ Việt đã đắm say âm nhạc của Linkin Park, thứ âm nhạc mạnh mẽ đủ sức chạm vào trái tim bấy kỳ ai. Âm nhạc mà Linkin Park mang lại là một thứ âm nhạc mang đầy chất nghệ thuật, không dễ nghe dễ ngấm, nó đòi hỏi người nghe phải thấu hiểu lời, thả hồn mình vào trong ca từ và giai điệu của nó.



Tôi nhớ ngày ấy, khi cậu bạn thân tiếng Anh còn í ẹ nhưng vì mê âm nhạc của Linkin Park mà "sống chết" phải học bằng được để có thể nghe, hát và cảm nhận nó một cách trọn vẹn.

Cũng hiếm có ban nhạc quốc tế nào mà ngày ấy có lượng fan hoạt động sôi nổi như Linkin Park ở Việt Nam. Những năm 2000, khi phong trào forum còn nổi trội, fanclub của Linkin Park ở Việt Nam được xem là cộng đồng fan lớn và hoạt động năng nổ nhất nhì cả nước.

Có nhiều lý do khiến người ta mê muội Linkin Park, có thể vì thứ âm nhạc chát chúa khiến người ta quên đi hiện thực nhưng cũng có thể vì những thông điệp tích cực được truyền tải.

Việc cảm nhận một bài hát và hiểu nó thế nào phụ thuộc vào tâm trạng của người nghe lần đầu tiên. Có thể đó là mối quan hệ vợ chồng, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp...Ta thay bất cứ cặp đại từ nhau vào bài hát đều phù hợp anh-em, cha-con, mẹ-con, cậu-tớ, mày-tao...

Ví dụ khi vừa chia tay bạn gái, bạn nghe In the End thì sau này khi nghe lại In the End bạn đều nhớ vào với kỷ niệm buồn này. Vì vậy đối với bạn, In the End như một bài hát về tình yêu. Nhưng người khác ở một tâm trạng, trường hợp khác, sẽ có những cảm nhận khác.

Vì Linkin Park viết nhiều về các mối quan hệ xã hội nên nhạc của họ được nhiều người yêu thích từ đứa bé 10 tuổi đến cụ già 60. Miễn ai có giao tiếp, có gặp các vấn đề trong quan hệ đều sẽ cảm thấy sự đồng cảm với nhạc của Linkin Park.

Ai đó đã nói rằng thật khó để họ chọn một bài hát mình thích nhất của Linkin Park bởi các bài hát từ xưa cũ như Part of Me, Carousel đến các bài trong album, các bài ngoài lề như A06, QWERTY... cũng có thể làm họ say đắm.

Khi người ta đau đớn, người ta cần nhìn lại những nỗi đau của mình người ta tìm đến Bleed It Out, khi người ta cảm giác muốn thay đổi, gạt bỏ đi sự xấu xa trong bản thân người ta nghe Breaking The Habit...

Khi người ta muốn dừng lại, chấm dứt một mối quan hệ không có tương lai người ta nghe Don't Stay. Khi người ta cần một lời động viên để vượt qua những sai lầm, những nỗi đau người ta tìm đến Easier To Run.

Hôm nay, có lẽ nhiều người sẽ nghe In The End, một câu chuyện tình tan vỡ vì một người cứ cố gắng đi theo một người khác... Xa xôi hơn nó là câu chuyện về những bất lực xót xa của một người khi kết quả chúng ta đạt được không còn nhiều ý nghĩa nữa.



Và hôm nay có lẽ là một ngày buồn nhất của làng nhạc Rock thế giới. Chester Bennington- giọng ca chính của Linkin Park lựa chọn từ giã cuộc đời tại nhà riêng ở thành phố Palos Verdes Estates, Los Angeles.



Hành trình 41 năm trên cuộc đời này của Chester Bennington khép lại khi Linkin Park vừa chính thức tung ra ca khúc "Battle Symphony" vào giữa tháng 3/2017 và tiếp tục khuynh đảo với "Good Goodbye" chưa đầy một tháng sau đó.

2 tiếng trước khi cái chết của Bennington được công bố Linkin Park cũng vừa chia sẻ MV mới nhất cho ca khúc "Talking To Myself".

Trên các diễn đàn, các hội nhóm fan hâm mộ của Linkin Park, người ta bắt đầu đi tìm nguyên nhân cái chết của Chester. Thậm chí có người đã phải thốt lên rằng: "Chester ơi, hôm nay không phải là ngày 1/4".

Nếu là fan của Chester, ai cũng biết rằng anh đã từng phải trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất trên cuộc đời. Chester Bennington gặp vấn đề nghiêm trọng với ma túy và chất cồn suốt nhiều năm liền. Chester từng nói rằng, anh muốn tự tử vì từng bị một người đàn ông lớn tuổi hơn lạm dụng trong quá khứ.

Anh từng đau đớn nói rằng: "Nó phá hủy sự tự tin của tôi. Giống như hầu hết mọi người, tôi quá sợ để nói bất cứ điều gì, tôi không muốn mọi người nghĩ tôi là gay hay tôi nói dối, đó là một trải nghiệm khủng khiếp".



Tháng 5/2017, bạn thân của Chester là Chris Cornell tự sát, đây được xem là cú sốc khủng khiếp ập đến với anh. Nam ca sĩ đã viết một bức thư nói rằng: "Bạn đã truyền cảm hứng cho tôi theo những cách bạn không bao giờ có thể biết … Tôi không thể tưởng tượng ra một thế giới mà không có bạn trong đó."

Có lẽ cái chết là sự lựa chọn của Chester để kết thúc những nỗi đau âm ỉ, kết thúc những ngày dài phải điều trị bệnh trầm cảm, kết thúc những hoang mang lo lắng...

Chester Bennington, tôi hi vọng anh hạnh phúc lúc này. Cuối cùng anh cũng đã được nghỉ ngơi...

Còn chúng tôi, ở nơi này sẽ nhớ mãi về một người đàn ông mang tên Chester với mái đầu nhuộm đủ hết cả sắc màu trên cuộc đời. Sẽ vẫn mãi nhớ về anh, người đàn ông ướt đẫm mồ hôi với nụ cười thật hiền như một đêm nào đó ở Texas 2003...



Cùng nghe lại những ca khúc huyền thoại của Linkin Park:

Numb - Linkin Park

What I've Done - Linkin Park

In The End - Linkin Park