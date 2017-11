Chạy xe máy tốc độ cao, 2 thanh niên chết thảm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h55’, ngày 16-11, anh Binh Bunh Thi (25 tuổi, trú tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) điều khiển xe máy mang BKS 67N1 – 126.50, chở theo anh Lê Phạm Duy (26 tuổi, trú tại xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) di chuyển trên Tỉnh lộ 943, hướng TP Long Xuyên đi huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang).



Do chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái nên khi đến khúc cua thuộc Tổ 25 (khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên), thì tông thẳng vào cột điện bên đường.

Cú tông mạnh khiến cả hai chết ngay tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc đang được các Cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.