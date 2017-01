Cháu bé 13 tháng tuổi chấn thương sọ não nghi bị bảo mẫu bạo hành

Chiều 2/1, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, bệnh nhi Nguyễn Thị Thu Ngân (13 tháng tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.



"Bệnh nhân liên tục rơi vào tình trạng hôn mê, chưa nhận thức được gì.

Cháu Ngân nhập viện ngày 23/12/2016 trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu bầm trong não. Bệnh nhân cũng bị tụ máu bầm cột sống và liệt 1 bên cơ thể.

Chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật ngay vì sức khỏe cháu quá yếu. Sau gần 10 ngày điều trị, cháu vẫn suy hô hấp nặng, phải thở oxy liên tục.

Tiên lượng tình trạng của cháu rất xấu", một bác sĩ khoa Cấp cứu – Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng thông tin.

Cháu Ngân bị chấn thương sọ não, tiên lượng rất xấu

Chị Nguyễn Thị Vân Trang, mẹ cháu Ngân, cho biết sự việc xảy ra vào ngày 23/12. Cháu Ngân được gửi trẻ tại cơ sở của bà Ngô Thị Anh Đào (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

"Đây là điểm trẻ tư nhân. Bà Đào có giữ 3 cháu trong đó co con tôi.

Chiều ngày 23/12, bà Đào điện chồng tôi đến đón con. Tại đây, con tôi bị tím tái, sốt và méo miệng nên đưa đến bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu", chị Trang kể.

Theo chị Trang, tại bệnh viện, các bác sĩ rất bực tức và cho biết: "Tại sao bệnh viện đã yêu cầu nhập viện từ trưa mà bây giờ mới đưa đến khiến cháu nguy kịch hơn"?

"Lúc này tôi mới biết bà Đào đưa con tôi vào cấp cứu từ trưa. Bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị nhưng bà này không đồng ý cho cháu nhập viện. Bác sĩ hỏi nguyên nhân cháu bị chấn thương sọ não nhưng bà Đào khẳng định cháu chỉ bị sặc sữa.

Bà Đào cũng tự nhận là mẹ của con tôi để viết giấy cam kết xin bồng con về, tự chuyển lên bệnh viện trên.

Đến bây giờ, tôi không biết con tôi tại sao bị như vậy. Bà Đào nói con tôi bị sặc sửa nhưng sao lại chấn thương sọ não.

Từ ngày con tôi nhập viện, bà Đào cũng không 1 lời hỏi thăm gì cả", chị Trang bức xúc.

Gia đình nghi vấn cháu Ngân bị bạo hành dẫn đến chấn thương

Gia đình chị Trang cũng đã gửi đơn trình báo sự việc đến Công an phường Lê Hồng Phong nơi xảy ra sự việc, công an phường Trần Hưng Đạo nơi cháu Ngân sinh sống và Công an TP Quảng Ngãi đề nghị làm rõ sự việc.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Thanh Cẩm, Phó chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi), xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc từ đơn tố cáo của gia đình chị Trang.

Bà Cẩm khẳng định cơ sở giữ trẻ của bà Đào là tự phát và không có giấy phép. Nhà trẻ hiện đã bị đóng cửa.

Công an phường Lê Hồng Phong cũng đã mời bà Đào cùng chồng đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cháu Ngân bị chấn thương sọ não hiện vẫn chưa có kết luận.