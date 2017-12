Chàng trai tên Hồng, yêu màu hồng và Hello Kitty nhanh chóng trở thành tâm điểm MXH

Đã từng có một vài cô gái trở thành tâm điểm của cư dân mạng chỉ vì … cuồng Hello Kitty đến độ ”phủ hồng” mọi thứ xung quanh mình, từ giường chiếu cho đến quần áo, giày dép, xe máy… Ngược lại, các chàng trai thì rất ”ngại” khi phải nhận mình là fan cuồng của Hello Kitty. Thế nhưng chàng trai trong bức ảnh dưới đây thì chẳng ngại!

Bức ảnh được đăng trên một số fanpage nổi tiếng và nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt thích. Trong ảnh, anh chàng mặc bộ đồ ngủ màu hồng, đắp chăn màu hồng, drap giường màu hồng… tất cả đều in hình Hello Kitty. Trên tường dán đầy sticker Hello Kitty. Nhìn dễ thương không tả!

Tất nhiên, rất nhiều người đã đặt ”nghi vấn” về giới tính anh chàng này.

Được biết, người trong ảnh là Trần Trung Hồng, 20 tuổi, hiện đang học tại Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tỉnh Thái Nguyên. Bức ảnh trên được chụp tại phòng trọ của Hồng trên trường. Cậu vừa đặt mua chăn drap gối niệm Hello Kitty và trang trí chúng vào đêm hôm trước.

Chân dung chàng trai chuẩn men yêu màu hồng

”Hơi buồn cười 1 chút nhỉ. Con trai thích Hello Kitty thì hơi kì. Nhưng mình thấy thú vị đó chứ. Sau khi hoàn thành xong căn phòng, mình có chụp ảnh và đăng Facebook, khá nhiều bạn bè tỏ ra thích thú. Và họ có trêu đùa mình là gay. Còn bố mẹ mình có gọi điện, cũng khá thích thú và ủng hộ sở thích này. Bạn trọ xung quanh đều vào xin chụp ảnh” - Hồng chia sẻ.

Cậu nhấn mạnh, mình không phải gay, thậm chí còn rất men. Nhưng sở thích là sở thích thôi. Hồng có cách lý giải rất dễ thương: ‘‘Tên mình là Hồng, mình thích chơi cầu lông, đến vợt của mình cũng là hồng. Đơn giản mình thích những màu nhẹ nhàng. Cuộc sống luôn muốn hướng tới màu hồng”.

Bạn gái của Hồng cũng yêu Hello Kitty.

Hiện tại, Hồng đã có bạn gái và trùng hợp làm sao khi cô bạn gái này cũng là fan của Hello Kitty. Chính cô là người đã cùng Hồng trang trí căn phòng và chụp bức ảnh trên.



”Cũng có những ý kiến tiêu cực trên mạng về mình, nhưng mình không phản bác gì cả. Với một thanh niên yêu màu hồng và Hello Kitty, những ý kiến trái chiều đó là chấp nhận được. Đọc bình luận của họ mình còn thấy vui và họ khá hài hước” - Hồng chia sẻ.