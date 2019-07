Chàng trai làm ghế ngồi cho bạn gái lúc mỏi chân gây tranh cãi

Giới trẻ đang ngày càng mạnh dạn hơn và không ngại ngần thể hiện tình cảm giữa chốn đông người.

Tuy nhiên, bên cạnh những cái nắm tay, những cái ôm bình thường thì còn có những hành động khiếm nhã khác và một số hành động gây tranh cãi, chẳng hạn như cách đôi bạn trẻ người châu Á này thể hiện tình cảm.

Video: Chàng trai làm ghế ngồi cho bạn gái trên vỉa hè.

Đoạn video được chia sẻ trên trang Facebook What Is New York vào ngày 21/6 cho thấy, một nam thanh niên mặc áo hồng ngồi xổm trên vỉa hè để làm ghế ngồi cho người bạn gái mặc áo xanh.

Có vẻ như đây là một cặp đôi người châu Á và khi đang đi dạo trên đường phố New York (Mỹ), cô gái bị mỏi chân nên chàng trai đã lấy thân mình ra làm ghế ngồi cho người yêu.

Tuy nhiên, cặp đôi này lại ngồi giữa vỉa hè mặc kệ những ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

oạn video cũng cho thấy cô gái đang gọi điện thoại cho người khác, trong khi chàng trai vẫn im lặng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng vuốt lưng, dựa đầu vào lưng bạn gái một cách yêu thương.

Cô gái gọi điện thoại khi đang ngồi trên đùi bạn trai.

Đoạn video sau khi được đăng tải lập tức thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Một số tỏ ra ngưỡng mộ trước hành động của chàng trai nhưng số khác lại cho rằng việc này không hề thể hiện được sự ga lăng, hào hiệp chút nào.



Một số người bình luận: "Chàng trai này thật tốt tính. Mấy ai làm được như anh chàng này", "Cô gái kia thật tốt số khi có một người bạn trai như vậy", "Sẽ tốt hơn nếu hai bạn ngồi ở bên lề đường chứ không phải giữa vỉa hè như vậy", "Hành động này chẳng hào hiệp một chút nào, ngược lại nó còn gây ảnh hưởng tới những người đi bộ khác",….