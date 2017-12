Chàng phó nháy nổi tiếng nhờ ảnh siêu thực từ chối mức lương "khủng", về quê chụp trẻ em

Chàng trai "siêu thực" kí gửi mọi nỗi niềm vào nhiếp ảnh



Giữa hàng trăm, thậm chí cả nghìn nhiếp ảnh gia nghiệp dư chốn thủ đô, người ta biết đến An An Nguyễn (tên thật Nguyễn Văn An, SN 1992, Nghệ An) bởi những bộ ảnh siêu thực đầy ma mị và có chiều sâu như: Tâm hồn của đá, Thức tỉnh nghệ sỹ...

An An Nguyễn - chàng "phó nháy" nổi tiếng bởi những bộ ảnh siêu thực.

Chẳng ai ngờ rằng, tác giả của những bộ ảnh gây sốt này đến với nhiếp ảnh như một cái duyên lớn mà chẳng hề có người hướng dẫn, chỉ bảo.



Theo học khoa Tạo dáng công nghiệp của Viện Đại học Mở Hà Nội, An An Nguyễn luôn theo đuổi những gì liên quan đến cái đẹp, nghệ thuật.

An nhìn và cảm nhận về cuộc sống qua lăng kính máy ảnh.

Thời sinh viên, cậu bạn đã tích cóp khoản tiền được gia đình trợ cấp hàng tháng để mua một chiếc máy ảnh làm niềm vui. Tự mày mò từ cách sử dụng đến các phần mềm chỉnh sửa ảnh, An nhận ra niềm đam mê thực sự của mình là thể loại ảnh siêu thực.

9X chia sẻ: "Mình kém viết lách, lười viết lách nữa, và mình coi ảnh siêu thực là thứ để có thể truyền đạt được nội dung mà mình muốn bày tỏ. Thường thì mình lấy ý tưởng từ một vài vấn đề trong đời sống, và hầu hết là nội dung tiếp cận cho giới trẻ. Ảnh siêu thực giúp mình kí gửi mọi nỗi niềm vào đó".

Tác phẩm "Tâm hồn của đá".

"Thức tỉnh nghệ sĩ".

Những bộ ảnh siêu thực gắn với cái tên An An Nguyễn.

Chính bởi vậy, những bức ảnh siêu thực đầy sáng tạo của An luôn gợi cho người xem những ẩn ý rất sâu sắc, đầy tính nghệ thuật. Điều đó cũng đã giúp cái tên An An Nguyễn được nhiều người biết đến, mở ra cho chàng trai xứ Nghệ nhiều cơ hội.

Từ chối mức lương "khủng" chốn thị thành để về quê tự lập

Sau khi bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp, không ít bạn bè ngỡ ngàng vì sự "biến mất" của An trong giới nhiếp ảnh thủ đô.

Với "độ" nổi tiếng của bản thân trong những năm tháng chụp ảnh dịch vụ cưới hỏi, em bé,... tại Hà Nội, An đã được một studio lớn tại đây mời về làm việc với mức lương 20 triệu đồng/tháng.

Tốt nghiệp Đại học, chàng trai từ chối mức lương "khủng" để về quê tự lập.

Tuy vậy, cậu bạn đã thẳng thắn từ chối lời mời này và quyết định về quê thực hiện đam mê chụp ảnh baby newborn (trẻ sơ sinh).

Nhiều người vẫn nghĩ chàng "phó nháy" có chút tiếng tăm này "dở hơi" khi rời bỏ thành thị với nhiều cơ hội phát triển, mức lương mời cực "khủng" chỉ để về quê chụp ảnh trẻ em.

Nhưng An tự hiểu bản thân là người cầu toàn, không muốn bị ràng buộc bởi người khác nên thay vì đi làm thuê với mức lương cao so với sinh viên vừa tốt nghiệp, cậu bạn lựa chọn trở về quê để tự làm chủ.

Cậu là người không thích sự gò bó và luôn cầu toàn.

An chia sẻ: "Ảnh siêu thực chỉ là đam mê, chứ mình không nghĩ đó là thứ để kiếm tiền. Chính xác là mình chuyển qua chụp ảnh cưới, baby và mẹ bầu. Nó như là một chuỗi khoảnh khắc đẹp của mỗi con người vậy".

Nguồn cảm hứng lớn ấy chính là điều thôi thúc An trở về Nghệ An để mở một studio nho nhỏ của chính mình.

Ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của trẻ nhỏ là niềm đam mê của An.

Anh chàng cho biết: "Tự lập ở tuổi còn trẻ, chưa có gia đình giống như con chuồn chuồn vậy, tinh tướng dự báo thời tiết nhưng mưa ướt cánh hoài.

Đã đau đầu về nghệ thuật về rồi còn đau đầu về maketing nữa chứ, vốn liếng cũng không có nhiều nên mọi thứ rất vất vả".

Rời khỏi thủ đô, nơi có tất cả những mối quan hệ, đối tác từ khi mới bắt đầu chụp ảnh đến khi có chút danh tiếng có lẽ là sự hụt hẫng lớn đối với An. Cậu cũng trăn trở vì chắc chắn ở thủ đô, xu hướng và cập nhật nghệ thuật sẽ tốt hơn nhiều.

Rời xa thị thành để tự lập, An tự gọi mình là"chú chuồn chuồn ướt cánh trong mưa".

Rất ít người dám rẽ ngang con đường đang "nở hoa" của cuộc đời để tìm một hướng đi mới bị nhiều người cho là "đi thụt lùi" như An. Dẫu vậy, cậu bạn xứ Nghệ này vẫn luôn tự nhủ rằng, tuổi trẻ là những năm tháng có quyền thử và trải nghiệm bất cứ điều gì mình muốn.