Chân dung nữ ca sĩ khiến Hoài Linh yêu thầm, Đàm Vĩnh Hưng trả cát-xê 1 tỷ

Năm 2017, khán giả yêu mến danh hài Hoài Linh xôn xao vì thông tin 1 nữ ca sĩ chia sẻ chuyện "Sáu Bảnh" từng theo đuổi cô ngay cả khi anh đã có vợ ở Mỹ. Cô gái đó chính là nữ ca sĩ Hà My.



Hà My sinh năm 1978 trong 1 gia đình có truyền thống về nghệ thuật: Cậu ruột là danh ca Thái Châu, cha mẹ là cặp nghệ sĩ Tấn Đạt – Kim Hà.

Bản thân Hà My cũng sở hữu giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và nổi tiếng từ năm 8 tuổi với vai Quách Hải Thọ trong vở Bao Công vô lò gạch.

Hà My nổi tiếng từ năm 14 tuổi. Khi cô ở đỉnh cao danh tiếng, Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng vẫn là cái tên ít được chú ý.

15 tuổi, Hà My rẽ hướng, chuyển sang ca hát. Năm cô vụt sáng thành 1 ngôi sao ăn khách của các sân khấu miền Nam thì Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn phải hát lót. Giọng hát của cô ấn tượng đến mức Ngọc Sơn mới nghe 1 lần đã quyết định mời cô về thu âm và song ca.

Chính "Ông hoàng nhạc sến" đã khẳng định Hà My chính là nữ ca sĩ đầu tiên khiến anh phải lựa chọn cô là nữ ca sĩ đầu tiên hát chung với mình. Miêu tả về độ nổi tiếng của Hà My thời đó, Ngọc Sơn nhấn mạnh: "Sau khi thu âm ca khúc Hoa mười giờ, Hà My nổi tiếng khắp nơi, các bầu show giành giật Hà My đi hát".

Tuy nhiên, thời hoàng kim của Hà My kéo dài không lâu. Nổi tiếng quá sớm, kiếm được tiền và ở trên đỉnh cao danh vọng từ khi còn quá trẻ để hiểu hết giá trị của nó. Áp lực công việc đã khiến Hà My tìm đến bar sàn, chất kích thích để giải tỏa.

17 tuổi, Hà My sinh con gái đầu lòng và khi ở tuổi 39, cô lên chức bà ngoại.

Sự nổi tiếng và nhan sắc rực rỡ cũng khiến cô vướng phải nhiều thị phi. Được nhiều người nổi tiếng yêu mến, Hà My sớm yêu nhưng trải qua nhiều cuộc tình không trọn vẹn, nổi tiếng nhất trong đó là mối tình với danh hài Hoài Linh.

Theo lời nữ ca sĩ, Hoài Linh yêu thầm cô từ khi anh còn ở Việt Nam, lúc cô đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp nên anh không dám thổ lộ. Sau khi qua Mỹ và trở nên nổi tiếng, Hoài Linh đã về Việt Nam tìm gặp Hà My. Anh đưa đón Hà My đi hát, thậm chí đưa cô về quê. Mối tình đẹp của 2 người có sự chứng kiến của các nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Ngọc, Mỹ Chi…

Chia sẻ về chuyện tình với Hoài Linh khi tham gia 1 gameshow ca hát, Hà My bị chỉ trích nặng nề.

Song, thời điểm đó Hoài Linh đã có vợ ở Mỹ nên tất cả chỉ dừng lại ở sự tiếc nuối. 17 tuổi, Hà My yêu và sống không hôn thú với Vũ Duy. Sau khi sinh được 1 cô con gái, Hà My và Vũ Duy "đường ai nấy đi". Năm 2008, Hà My kết hôn cùng 1 Việt kiều. Hôn lễ của cô, Hoài Linh cũng góp mặt chúc phúc.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài vì người chồng quá ghen tuông khiến Hà My cảm thấy ngột ngạt.

Lận đận trong tình duyên, sự nghiệp cũng xuống dốc, Hà My lâm vào cảnh khó khăn, vất vả. Hiếm hoi, cô mới được người ta mời đi hát với số tiền cát-xê bèo bọt thường chỉ vài trăm ngàn, cao lắm là vài triệu.

Căn nhà nhỏ của Hà My mua được nhờ sự giúp đỡ của Đàm Vĩnh Hưng.

Thương cảm cho số phận người ca sĩ tài danh nhưng bạc phận, Đàm Vĩnh Hưng đã khéo léo giúp đỡ Hà My bằng cách mời cô hát ở Hải ngoại và trả cát-xê lên tới 1 tỷ đồng cho lần lưu diễn đó. Nhờ có số tiền này, Hà My mua được 1 căn nhà nhỏ tại Nhà Bè, Tp. HCM và sống tại đó cùng cha mẹ, con gái và cháu ngoại.

Năm 2017, nữ ca sĩ trở lại sân khấu với chương trình Tình Bolero hoan ca. Giọng hát của cô nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả. Song, vì chia sẻ lại chuyện tình với Hoài Linh nên Hà My cũng hứng không ít chỉ trích từ phía người hâm mộ nam danh hài.

Hà My đã bước sang tuổi 40 với cuộc đời đầy đa đoan, vất vả.

Dừng lại ở tập 4 của chương trình Tình Bolero hoan ca song Hà My vui vẻ cho biết cô đã được sống lại cảm xúc của mình trên sân khấu, cũng có thêm cơ hội để đi hát, với cô như vậy là đủ.

Ở tuổi 40, Hà My vui vẻ chấp nhận những lời miệt thị và cả những khó khăn. Hiện tại, cô đào nổi danh một thời vẫn sống khá khó khăn, cô vừa phải nuôi cha mẹ già, vừa nuôi cháu ngoại bằng số tiền cát-xê còm cõi của mình.