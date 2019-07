CĐV Thái Lan: “Thật phát ngán, đừng so sánh Công Phượng với Chanathip nữa!”

Sau hai chuyến "xuất ngoại" sang Mito HollyHock (Nhật Bản) và Incheon United (Hàn Quốc), Công Phượng vừa chính thức xác lập một cột mốc mới khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam xuất ngoại sang ba CLB ở ba quốc gia khác nhau, sau khi đầu quân cho CLB Sint-Truidense của Bỉ.

Việc Công Phượng sang châu Âu chơi bóng đã gây ra những tranh cãi với CĐV Thái Lan. Một số CĐV xứ Chùa Vàng cho rằng tên tuổi và trình độ của CP10 có thể vượt qua ngôi sao Chanathip Songkrasin nhưng cũng có không ít ý kiến nêu quan điểm ngược lại.

Ngày 6/7, diễn đàn bóng đá nổi tiếng Pantip.com của Thái Lan đưa ra chủ đề: "Liệu Công Phượng có thể vượt qua Chanathip khi sang Bỉ thi đấu?".

Diễn đàn này đưa ra quan điểm: "Nhiều người đã so sánh giữa Hidetoshi Nakata của Nhật Bản và Park Ji-sung của Hàn Quốc ai mới là người xuất sắc hơn. Nakata từng vô địch SerieA cùng Roma còn Park Ji-sung cũng từng chinh phục thành công ở Man United. Sự so sánh ấy có vẻ cũng giống như việc so sánh Nguyễn Công Phượng của Việt Nam với Chanathip Songkrasin của Thái Lan".

Nhiều CĐV Thái Lan lại tranh cãi khi so sánh Công Phượng vs Chanathip.

Chủ đề này của diễn đàn Pantip lập tức thu hút sự quan tâm khá lớn từ người hâm mộ xứ Chùa Vàng. Một số ý kiến cho rằng việc được sang Bỉ thi đấu có thể sẽ giúp Công Phượng nâng cao trình độ và sự nổi tiếng của mình để vượt lên trên so với Chanathip.

"Nếu tôi đánh giá Công Phượng cao hơn, có thể tôi sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều CĐV Thái Lan, nhiều người có thể sẽ mỉa mai tôi nhưng tôi vẫn cho rằng Công Phượng mới là người có cơ hội lớn để trở thành ngôi sao số 1 của Đông Nam Á" - một CĐV Thái Lan đánh giá rất cao khả năng thành công của tiền đạo xứ Nghệ tại Bỉ.

"Công Phượng chưa đá trận nào ở Bỉ nhưng thời gian vừa qua, có vẻ anh ta thi đấu ấn tượng hơn Chanathip khi trở về ĐTQG" - một CĐV khác dành lời khen cho Công Phượng.

Một ý kiến khác lại đưa ra quan điểm trái ngược, với hàm ý rằng Công Phượng rất khó có thể vượt lên Chanathip để trở thành ngôi sao số 1 ở Đông Nam Á: "Hãy nhìn những gì Chanathip đã làm được ở J.League và hãy nhìn điều tương tự của Công Phượng ở Nhật Bản để thấy sự khác biệt giữa hai ngôi sao này. Chanathip mới xứng đáng là ngôi sao số 1 Đông Nam Á".

Một CĐV lại phản đối việc so sánh giữa hai tài năng hàng đầu của hai quốc gia: "Tôi thấy thật phát ngán và vô nghĩa khi lặp lại chủ đề này. Đừng so sánh Công Phượng với Chanathip nữa".

"Philippines cũng đang có cầu thủ chơi bóng ở châu Âu. Tốt nhất chúng ta không nên đưa ra sự so sánh vô nghĩa này" – một CĐV khác đưa ra quan điểm tương tự.