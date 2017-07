Cậu bé chơi đàn ở phố đi bộ bị hỏi giấy phép: Trưởng công an quận liên hệ với gia đình

Chị Bùi Thị Thanh Hằng (ngụ tại Hà Nội) đã chia sẻ về việc con trai là cháu V.D.H.N (15 tuổi) khi đang chơi đàn violon ở bờ hồ Hoàn Kiếm, đoạn phố Đinh Tiên Hoàng đã bị lực lượng công an yêu cầu dừng, bắt thu dọn đàn đi về với lý do chưa có giấy phép biểu diễn.

Trong một diễn biến mới nhất, sáng nay chị Hằng đã đóng lại status về sự việc, đồng thời khi trao đổi với PV người mẹ này cho biết, sẽ không bình luận thêm gì.



"Tôi sẽ không bình luận thêm bất cứ điều gì về sự việc này nữa. Hiện tôi cũng đang rất bận", chị Hằng nêu rõ.

Còn chia sẻ trên facebook về lý do đóng status chị Hằng nêu rõ: "Tôi sẽ dừng câu chuyện về con tôi ở đây vì tôi bắt đầu thấy sự việc đi quá xa. Tôi sẽ khoá status liên quan vụ việc lại.

Tôi có thể sẽ không kiềm chế được khi đọc cả những điều đặt điều về con tôi như một đứa trẻ vô giáo dục. Tôi chỉ muốn nói, đó là sự độc ác... Tôi cũng mong những đứa trẻ không ai gặp phải hoàn cảnh tương tự như con tôi...".

Chiều 29/7, sau khi nhận được phản ánh, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã trực tiếp gọi điện trao đổi với chị Hằng để nắm thông tin.



Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cũng khẳng định, việc đánh đàn không bị cấm nhưng có một số quy định liên quan nên sẽ xác minh, làm rõ sự việc.

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cũng cho hay, đã yêu cầu phía công an quận cũng như các cơ quan có liên quan tiến hành xác minh, làm rõ thông tin và báo cáo.

Cũng trao đổi với PV, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết, đã nắm được thông tin về phản ánh của chị Hằng và đang cho xác minh lại.

Ông Động cũng cho biết, mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên các tuyến phố đi bộ khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đều phải được xin phép, tự do vào là không được.



Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cũng cho hay, nếu bé muốn biểu diễn thì bố mẹ chỉ cần đến thông báo với Sở Văn hóa – Thể thao hoặc UBND Quận Hoàn Kiếm và các cơ quan chức năng luôn tạo điều kiện, sẵn sàng sắp xếp vị trí để cậu bé biểu diễn.

Trước đó, chị Hằng cho biết chị không có mặt lúc con biểu diễn vào tối 28/7 mà sự việc được chồng chị chứng kiến và kể lại.

"Một số công an đã to tiếng với con trai tôi khiến cháu sợ hãi và khóc. Nếu việc kéo đàn của cháu ở khu vực này không được phép, hoặc phải xin phép để biểu diễn thì gia đình chúng tôi hoàn toàn chấp nhận. Các anh công an chỉ cần ra nhã nhặn giải thích cho cháu là đủ.

Còn việc lực lượng công an lớn tiếng dọa nạt một cậu bé 15 tuổi khi đang chơi đàn là việc hoàn toàn không nên. Chúng tôi bức xúc vì thái độ và cách hành xử của công an thời điểm đó", chị Hằng nói.

Cũng theo chị Hằng, con trai chị khi kéo đàn có đặt hộp đựng đàn ở phía trước để những người nghe nhạc, thưởng thức nhạc ủng hộ tiền.

"Đây là hoạt động hoàn toàn tự nguyện và thường xuyên của cháu. Số tiền nhận được từ việc kéo đàn trên phố đi bộ con tôi có thể dùng vào các hoạt động thiện nguyện", chị cho biết.