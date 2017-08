Cậu bé 8 tuổi bịt mắt chơi piano khiến khán giả nể phục

Cậu bé thần đồng âm nhạc 8 tuổi gốc Á Leo Bailey-Yang đã trở thành khách mời của chương trình Little big shots phiên bản nước Anh. Tại đây, cậu đã trình bày hai bản nhạc khác nhau: Flight of the bumblebee (Chuyến bay của chú ong) và bản Sonata số 11.

Bản nhạc đầu tiên khiến khán giả trầm trồ vì khả năng “siêu phàm” của cậu khi bịt mắt chơi nhạc. Còn tới bản sonata mọi người đều thấy được sự hài hước và bản chất trẻ thơ của thần đồng nhỏ tuổi khi thấy sự ngẫu hứng của cậu bên chiếc đàn piano.

Cậu bé 8 tuổi bịt mắt đánh đàn piano

Năm 2015, Leo đã tham gia vào chương trình tìm kiếm tài năng của Anh- Britain's Got Talent và ngay lập tức trở thành tiêu điểm của các tờ báo lớn trong nước nhờ khả năng đánh đàn điêu luyện.

Màn biểu diễn của cậu bé tại chương trình này đã thu hút gần 3 triệu lượt xem trên youtube, khiến cậu trở thành một trong những nhạc công piano nổi tiếng nhất ở Anh.



Cậu bé thần đồng này chỉ bắt đầu học piano từ năm 6 tuổi, tuy nhiên hiện cậu đã nắm giữ trong tay 3 kỷ lục thế giới khi là người trẻ tuổi nhất đạt được chứng chỉ ABRSM cấp độ 8; chứng chỉ ATCL và chứng chỉ trình diễn LTCL cấp bởi Học viện âm nhạc danh giá Trinity London bằng những điểm số hết sức thuyết phục (chứng chỉ LTCL tương đương với tấm bằng tốt nghiệp cuối cấp của học viện này).

Ngoài ra Leo còn thường xuyên chiến thắng trong các kỳ thi quốc tế khác nhau như giải nhất cuộc thi EPTA ở Bỉ năm 2016, người chiến thắng trong hạng mục IV của liên hoan Âm nhạc quốc tế Chopin ở Ba Lan...

Nguồn: Little big shots UK