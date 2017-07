Cập nhật bão số 2: Bão đổ bộ vào Nghệ An-Hà Tĩnh trong đêm, gió giật cấp 11

* 4h ngày 17/7: Vị trí tâm bão khoảng trên vùng núi Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Vị trí tâm bão lúc 4h sáng 17/7. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

* 2h ngày 17/7: Vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Từ ngày 17/7 đến ngày 18/7 ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to (100-200mm), các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 70-150mm.



* 1h ngày 17/7: Bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền Nghệ An-Hà Tĩnh. Hoàn lưu bão số 2 đã gây gió mạnh cấp 7-8 ở các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh, các đảo ven biển gió giật cấp 11-12, đất liền ven biển gió giật cấp 9-10, riêng Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió giật cấp 11.

Hướng di chuyển của bão số 2. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

* Tin phát lúc 00h15 của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương:

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2: Đảo Hòn Ngư gió mạnh cấp 8, giật cấp 12, Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An) có gió giật mạnh cấp 8, Quỳnh Lưu (Nghệ An) cấp 9, Diễn Châu (Nghệ An) cấp 10.

Vị trí hiện tại: 00h ngày 16/7, tâm bão: 18,50N-106,30E ngay trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, 20km/h, ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

* 0h ngày 17/7: Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương từ đêm 16/7 đến rạng sáng 17/7 Bão số 2 sẽ trực tiếp đổ bộ vào các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-12.

* Trước đó, từ 21h ngày 16/7, tại khu vực ven biển và nhiều nơi trong tỉnh Nghệ An bắt đầu xuất hiện mưa to kèm theo gió giật từ cấp 7 – 8.

Đến 22h, ở TP Vinh xuất hiện nhiều điểm mất điện như khu vực phường Lê Mao, Vinh Tân, Quang Trung... Trên một số tuyến đường xuất hiện tình trạng cây bật gốc đổ rạp và cột điện gãy.



Trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, ông Trịnh Phương Trâm - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Do mưa to kèm gió giật mạnh đã làm chập đường dây gây ra tình trạng mất điện ở một số nơi. Trong đó có KCN Bắc Vinh và một số vùng ven biển.

Hiện nay do mưa chưa dứt nên chúng tôi vẫn chưa thể đóng điện trở lại. Dự kiến khi mưa ngớt điện lực Nghệ An sẽ tiến hành đóng điện trở lại và khắc phục sự cố phát sinh.

23h30 ngày 16/7, theo ghi nhận trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa nặng hạt và giông lốc. Nhiều công trình dân dụng bị gió cuốn bay mái tôn, các biển hiệu, quảng cáo bị gió giật đổ sập.

Hồi 23 giờ ngày 16/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12. Trong 06 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, duy trì cấp bão với gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 10-12 khi đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đến 04 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-12. Trong 06 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12; sóng biển cao từ 4-5m, vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sóng cao từ 2-4m; Biển động rất mạnh.

