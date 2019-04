Cảnh sát thu giữ 31 kg ma tuý, thuốc lắc nguỵ trang trong các gói trà, thực phẩm chức năng

Ngày 16/4, đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang - Trưởng ban chuyên án, cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ 5 nghi can trong đường dây "Mua bán và Vận chuyển trái phép các chất ma tuý", xuyên quốc gia từ Campuchia vào Việt Nam.



Theo Ban chuyên án, tổng số tang vật thu giữ là 31 kg, gồm: 31.850 viên thuốc lắc, 2kg Ketamine và 17,8kg ma túy đá.

Sau quá trình theo dõi, lúc 15h45 ngày 13/4, Ban Chuyên án triển khai nhiều tổ công tác thuộc Phòng 4 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh An Giang) và các lực lượng phối hợp... đã tiến hành phá án, đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM.

Tang vật được cảnh sát thu giữ.

Tại Bến phà Đồng Ky (thuộc xã Quốc Thái, huyện An Phú) tổ công tác đã tiến hành bắt quả tang Du Quốc Cường (29 tuổi, ngụ TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trình Công Nghĩa (41 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) đang vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Thời điểm trên, Cường và Nghĩa điều khiển xe ôtô 7 chỗ chở 26,6 kg ma túy tổng hợp (25.000 viên thuốc lắc, 1 kg ketamine và 16,8 kg ma túy đá).

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngay trong đêm, Ban Chuyên án thành lập 3 tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Thanh Hải (41 tuổi), Nguyễn Thanh Phượng (52 tuổi), Liển Tuyên Khoa (33 tuổi, cùng ngụ TPHCM).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ: 6.850 viên nén ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá và một số tang vật khác.



Khoa

Phượng

Hải

Nghĩa

Cường

Đến ngày 15/4, Hải khai nhận còn cất giấu một lượng ma túy tại TP.HCM. Qua kiểm tra, công an thu giữ 1 kg Ketamine và hơn 1.000 viên nén ma túy tổng hợp. Tổng số tang vật thu giữ, hơn 31 kg ma túy tổng hợp.

Trong đó, gồm: 31.850 viên thuốc lắc, 2 kg Ketamine và 17,8 kg ma túy đá. Theo Ban chuyên án, các nghi can ngụy trang ma túy thành các gói trà, thực phẩm chức năng, sau đó cất giấu trên xe ôtô vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Qua test nhanh, vào thời điểm bị bắt giữ, Hải, Cường và Khoa dương tính với ma túy đá.

Cường được xác định là nghi can sang Campuchia mua ma túy, vận chuyển về TP.HCM giao cho Hải tiêu thụ. Phượng có nhiệm vụ giúp Hải, giao ma túy trên địa bàn TP.HCM. Còn Khoa mua lại ma tuý từ Hải và bán cho những người khác. Khi bị bắt, Khoa đang sử dụng ma túy đá.