Cảnh sát khống chế nam thanh niên nghi ngáo đá chém trọng thương người đàn ông

Khoảng 21h30 ngày 10/5, tại vỉa hè trước cửa hàng số 122 Lạch Tray (Hải Phòng), một đối tượng nam giới nghi ngáo đá đã chém trọng thương một người đàn ông trung niên. Nhiều người dân chứng kiến sự việc, nhưng do đối tượng có hung khí lại rất manh động nên không ai dám can thiệp.



Công an phường Lạch Tray đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, nạn nhân bị trọng thương, chảy máu khá nhiều, may mắn vẫn tỉnh táo, nằm trên vỉa hè.

Nhóm 3 cảnh sát đã lao vào khống chế đối tượng. Đối tượng nghi ngáo đá chống trả quyết liệt, thậm chí cào cấu vào mặt chiến sỹ cảnh sát. Ít phút sau, cảnh sát đã đè được đối tượng nghi ngáo đá xuống đất, khóa tay và giải về trụ sở công an phường Lạch Tray.

Ảnh: Độc giả cung cấp.

Nạn nhân sau đó được cảnh sát và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Bước đầu, cảnh sát ghi nhận có một nạn nhân bị thương tích ở vụ việc này.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại Bệnh viện Việt Tiệp, các bác sĩ tiếp nhận hai nạn nhân bị chấn thương nghi do vết chém. Vết thương của các nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân nam được xác định là Trần Hưng Thịnh (58 tuổi, trú gần hiện trường vụ việc). Nạn nhân nữ cũng trú tại đường Lạch Tray, hiện chưa xác định được danh tính, bị chém đứt ngón tay.

Chia sẻ với bác sĩ bệnh viện, bệnh nhân Thịnh cho biết, khi ông đang đứng tại vỉa hè thì bất ngờ bị chém, không có mâu thuẫn với đối tượng kia.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo công an phường Lạch Tray cho biết: "Khi mới bị dẫn giải về trụ sở công an, đối tượng gào rú thảm thiết, sau đó ít phút tên này đã lăn ra ngủ rất say. Hiện chúng tôi đang triển khai lực lượng để xác minh nhân thân đối tượng và vụ việc".