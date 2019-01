Cảnh sát đột kích quán karaoke phát hiện 13 nam nữ đang ‘phê’ ma túy

Khoảng 21h25 ngày 17/1, tổ công tác thuộc Đội kinh tế, ma túy, môi trường Công an TP Hưng Yên tiến hành kiểm tra quán karaoke B.D., ở đường Ngô Tất Tố (phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên) phát hiện tại phòng 302 có 13 nam, nữ thanh niên (gồm 7 nam, 6 nữ) có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp .

Các đối tượng được làm rõ gồm Nguyễn Hồng Trường (SN 1990, ở Quận Ba Đình, TP Hà Nội); Dương thái Sinh (SN 1991, ở Bãi Sậy, Hiến Nam, TP Hưng Yên); Phạm Xuân Trường (SN 1080, ở Hưng Hà, Thái Bình); Trần Hoàng Huy (SN 1992, ở Lý Nhân, Hà Nam); Nguyễn Quốc Huy (SN 1990, ở Minh Khai, Thành phố Hưng Yên); Nguyễn Kim Tân (SN 1991, ở Quốc Oai, Hà Nội); Vũ Quang Huy (SN 1981, ở Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên); các đối tượng Phạm Ngọc Bảo (SN 1998); Phạm Thị Thùy Chi (SN 1999); Trần Thị Chuyên (SN 1998) cùng ở huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai; Đặng thị Mỹ (SN 2000, ở Hoài Ân, Bình Định); Nguyễn Thị Oanh (SN 1996, ở Thanh Long, Yên Mỹ); Đỗ Thùy Linh (SN 2000, ở thị Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào).

Kiểm tra trên người các đối tượng và phòng hát công an thu giữ 1 đĩa sứ bên trong có chứa các chất bột màu trắng, đối tượng khai là ma túy tổng hợp (ketamin) cùng 5 viên ma túy tổng hợp màu xanh; 1 ống hút được làm từ 2 tờ tiền polime mệnh giá 10.000đ và nhiều vật chứng khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận sử dụng trái phép chất ma túy và khai nhận trước đó các đối tượng tổ chức tất niên cuối năm, sau khi ăn uống say đã rủ nhau đi hát và sử dụng ma túy.

Công an TP Hưng Yên đã phối hợp với Trung tâm y tế của Thành phố tiến hành xét nghiệm nước tiểu các đối tượng. Kết quả cả 13 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện Công an TP Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can đối với Nguyễn Kim Tân và Nguyễn Quốc Huy về hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy.