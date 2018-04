Cận cảnh số vũ khí QĐ Syria thu giữ của phiến quân ở Qalamun: Có tên lửa Mỹ, Trung Quốc

Theo khuôn khổ của thỏa thuận di tản đạt được ngày 19/4 vừa qua, vào ngày 21/04, Lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) do Mỹ hậu thuẫn ở Đông Qalamun đã giao nộp nhiều vũ khí cho quân Chính phủ, trong đó có hàng chục tên lửa chống tăng hiện đại.

Hầu hết các tổ hợp tên lửa chống tăng vừa do phiến quân giao nộp được Mỹ cung cấp cho Lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) trong các năm 2013 và 2014. Trong số đó có các loại tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất và tên lửa chống tăng HJ-8 do Trung Quốc sản xuất. Ít nhất 3 cơ cấu phóng của tổ hợp tên lửa chống tăng TOW đã được ghi nhận.

Các tên lửa chống tăng TOW do Trung Quốc sản xuất.

Các tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, trong số vũ khí mà phiến quan giao nộp còn có các xe chiến đấu bộ binh BMP-1, pháo phòng không tự hành Shilka, và ít nhất 1 xe cứu kéo BREM-2.



Bên cạnh đó, trong những bức ảnh cận cảnh về số vũ khí vừa được phiến quân giao nộp mà Thông tấn xã Nhà nước Syria (SANA) vừa công bố người ta còn thấy hàng chục khẩu pháo cối, pháo phản lực, súng má hạng nặng, súng chống tăng không giật cùng cơ man nào là đạn dược.