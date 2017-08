Cận cảnh Happyland – siêu dự án 2 tỷ USD hoang vu tại Long An

Ngày 14/2/2011, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An (công ty con của Tập đoàn Khang Thông) khởi động khu phức hợp giải trí Happyland rộng 688ha, tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Quy mô giai đoạn 1 của dự án là 338ha, giai đoạn 2 là 350ha.

Trong tổng thể dự án, Khang Thông đầu tư khoảng 600 triệu USD xây dựng công viên chủ đề 100ha. Các hạng mục còn lại chủ yếu kêu gọi các đối tác lớn trong và ngoài nước đầu tư. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý II-2014 (sau 4 năm thi công).

Toàn bộ dự án rộng hàng trăm ha vẫn còn ngổn ngang.

Happyland được Khang Thông đặt tên là “xứ sở hạnh phúc”, bởi được quy hoạch xây dựng thành một quần thể phức hợp du lịch - thương mại - dịch vụ. Các công trình giải trí kết hợp giữa các yếu tố truyền thống Việt Nam và những nét hiện đại của các công viên nổi tiếng thế giới như Disneyland, Universal Studio...

Theo chủ đầu tư, hàng trăm công trình giải trí hiện đại sẽ hình thành trong dự án này như trung tâm thương mại, công viên nước, công viên phim trường, vũ trường, sân khấu trong và ngoài trời, nhà hàng, chợ nổi, trung tâm văn hóa Việt Nam, bảo tàng nghệ thuật, khách sạn tiêu chuẩn 7 sao, khu đô thị liền kề... sẽ là “xứ sở hạnh phúc” cho tất cả mọi người.

Với tầm cỡ của nó, Happyland được đánh giá là khu vui chơi giải trí số 1 tại Đông Nam Á.

Để thực hiện tham vọng này, Khang Thông mời một số công ty tư vấn hàng đầu thế giới hợp tác, như Steelman Partners (đảm nhận khâu thiết kế), Savills (lập nghiên cứu tiền khả thi), Hill International (cung cấp dịch vụ quản lý), Tishman Contruction (tổng thầu thi công)…

Về nguồn vốn thực hiện, trong các buổi công bố và xúc tiến đầu tư vào dự án, Khang Thông cho biết được huy động từ các ngân hàng như BIDV, Agribank, Ocean Bank, Quỹ đầu tư Westwood Capital và nhiều đối tác nước ngoài đến từ Hoa Kỳ, Hồng Kông, Singapore, Nga, Đức… Như vậy, có thể thấy khâu chuẩn bị và nhập cuộc của chủ đầu tư khá tốt.

Tuy nhiên, siêu dự án Happyland được triển khai trong hoàn cảnh có nhiều bất lợi và rủi ro tiềm ẩn. Khó khăn trước hết là việc kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư ngoại. Từ khi khởi công Happyland đến nay, Khang Thông thường xuyên tổ chức họp báo công bố việc ký biên bản ghi nhớ hoặc hợp tác đầu tư với nhiều nhà đầu tư tầm cỡ trên thế giới.

Nhưng kết quả đạt được không như ý muốn, tiến trình giải ngân vốn của nhà đầu tư rất chậm hoặc rút lui sau khi tìm hiểu kỹ. Tuy nhiên, đến thời điểm này khu vui chơi giải trí Happyland vẫn chưa được khai trương như cam kết ban đầu.

Dưới đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, dọc theo sông Vàm Cỏ Tây, bên cạnh một số hạng mục về cổng, nhà ở, khinh khí cầu, trường đua… thì vẫn còn một số hạng mục đang xây dựng dở dang.

Mặt tiền siêu dự án Happyland vẫn còn nhếch nhác.

Phía sau công trình chỉ là cỏ dại và cỏ dại.

Dự án Happyland Việt Nam với diện tích 338 ha, được xây dựng thành một quần thể du lịch, thương mại, dịch vụ, với tổng vốn đầu tư 2 tỉ USD. Tuy nhiên, theo quan sát, ngoài hạng mục trường đua được làm lại thì nhiều công trình khác vẫn dang dở và bỏ hoang.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người dân sống quanh khu vực giáp ranh dự án cho biết còn rất nhiều hộ dân thuộc diện di dời giải tỏa để xây dựng khu vui chơi - giải trí đẳng cấp này đến nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù.

Ông Phạm H. Thái, ngụ tại thị trấn Bến Lức - giám đốc một công ty cây xanh cho biết chủ đầu tư đã nợ tiền chăm sóc cây xanh từ khi ký kết hợp đồng vào năm 2015 đến nay vẫn chưa thanh toán. Do vậy, để không tiếp tục bị thiếu nợ, công ty này đã cho nhân viên bứng toàn bộ hàng cây xanh trong phạm vi dự án.

Còn theo ông Phú, một người dân đang sinh sống tại xã Thạnh Đức, Khang Thông từ lâu muốn mở rộng ranh giới xây dựng nên có thương lượng với nhiều hộ dân có nhà đất sống ngay mặt tiền dự án, nhưng giá đền bù đưa ra đều là 4 triệu đồng/m2, trong khi giá đất thị trường của khu vực này là từ 15 triệu đồng/m2 nên không ai chấp nhận.

"Bên trong có những khu vực dọc bờ sông cỏ dại mọc đầy, cao hơn đầu người nên người dân xung quanh đây thường lén lút chăn thả trâu bò hoặc cắt trộm cỏ. Lúc trước mỗi ngày có cả trăm công nhân làm công việc chăm sóc cây xanh, cảnh quan nhưng đến lúc này chỉ thấy lác đác vài ba người", ông Phú nói.

Bên trong dự án có một tòa nhà được xây dựng dở dang đang xuống cấp.

Được biết, khởi công từ năm 2011 mãi đến năm 2016 thì hạng mục đầu tiên là Trường đua xe Happy Land mới được đưa vào hoạt động.

Xung quanh dự án chỉ là một màu xanh của... cỏ.

Một số hạng mục được xây dựng rồi ngưng lại trong suốt thời gian dài.

Cảnh tượng ngổn ngang xung quanh siêu dự án 2 tỷ đô.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần cùng lãnh đạo Sở ngành tỉnh vừa có buổi làm việc với nhà đầu tư từ Tập đoàn Hong Kong là Công ty TNHH Summerfield do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An giới thiệu sẽ đầu tư vào dự án Khu Phức hợp Giải trí Khang Thông (Happyland) tại huyện Bến Lức.

Ông Francois Da Pan Shih – Chủ tịch Công ty TNHH Summerfield cho biết ông đã tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về dự án Happyland và cảm thấy rất thích thú với dự án này.

Tại buổi làm việc, ông mong muốn được cung cấp thêm các thông tin về chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với nhà đầu tư nước ngoài. Ông rất mong nhận được sự hợp tác của tỉnh từ đó công ty sẽ có động lực tham gia đầu tư vào dự án.

Những phần đất xung quanh dự án từ lâu được Khang Thông muốn mua lại để mở rộng ranh giới với giá 4 triệu đồng/m2 nhưng thương lượng kéo dài vẫn chưa được người dân chấp thuận

Một chủ nhà trọ gần DA Happyland, than thở: Lúc trước người lao động dưới quê kéo lên đây làm việc đông, chúng tôi xây nhà trọ không kịp cho họ ở.

Được thời gian ngắn, nhiều gia đình không có tiền trả nhà trọ do nhà thầu nợ lương. Có người phải bán tivi, quạt máy… cầm cự sống qua ngày, sau đó kéo nhau về quê, nhà trọ của chúng tôi phải bỏ trống.