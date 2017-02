Ca sĩ Sandra Ann Lauer hủy nhiều show diễn để đến Việt Nam

Giọng ca nổi danh thập niên 1980 - Sandra Ann Lauer đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho liveshow tại Hà Nội cùng Bad Boys Blue sẽ diễn ra vào ngày 11/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Chia sẻ về show diễn này, Sandra cho biết, cô từng sang châu Á du lịch nhưng chưa bao giờ biểu diễn ở đây. Với cô, châu Á là vùng đất tuyệt đẹp và bí ẩn.

Thế nên khi được nhà sản xuất âm nhạc Việt Nam mời sang biểu diễn, Sandra đã nhanh chóng đồng ý mặc cho người quản lý ngăn cản với lý do phải mất đến hơn 20 giờ bay và ở châu Âu đang rất nhiều show.

"Tôi tự tin là mình sẽ được đón nhận ở Hà Nội vì khán giả Việt Nam rất đặc biệt. Tôi có nhiều buổi biểu diễn ở Mỹ, có những buổi 90% là người gốc Việt.

Họ thể hiện không quá cuồng nhiệt nhưng say mê tới tận phút cuối cùng. Tôi chưa từng nghĩ sang châu Á biểu diễn nhưng giờ có cơ hội, tôi sẽ phải tận dụng ngay" - giọng ca 54 tuổi chia sẻ.

Sandra thời còn trẻ.

Mối tình lãng mạn làm nên thành công cho sự nghiệp

Sandra tên đầy đủ là Sandra Ann Lauer, sinh ra ở Saarbrücken, Đức. Từ nhỏ, Sandra đã bộc lộ tình yêu với âm nhạc. Cô được cha mẹ cho đi học múa ballet và học đàn guitar từ khi còn nhỏ.

Năm 13 tuổi, trong một dịp được mẹ đưa đi xem cuộc thi âm nhạc ở địa phương, Sandra đã nói với mẹ là muốn đi vệ sinh nhưng thật ra cô đã lẻn lên sân khấu để xin hát một bài.

Cô bé Sandra lém lỉnh đã xin DJ mở 1 bản nhạc của Olivia Newton-John và cứ thế cô bé hát với bản năng âm nhạc của mình.

Sandra đã chia sẻ rằng: "Tôi luôn muốn trở thành 1 ca sĩ từ khi còn là một cô bé hát cho cả nhà nghe. Khi tôi còn nhỏ tôi đã học múa balet nữa. Và tôi luôn biết rằng mình muốn được ở trên sân khấu".

Vào cuối những năm 70, Sandra gặp nhạc sĩ Michael - người từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trong làng nghệ thuật như: Boney M, Gombau dance band...

Từ cuộc gặp gỡ tình cờ này, cả hai đã nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau vì phát hiện ra có cùng ngày sinh. Rồi tình cảm giữa họ dần dần phát triển thành tình yêu và tình vợ chồng.

Mặc dù hôn nhân giữa Sandra và Michael không thể là mãi mãi nhưng không ai có thể phủ nhận thành công của cô là nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của chồng cũ.

Vì chính Michael là người đã sáng tác bản nhạc đầu tiên cho Sandra và những bài hát khác làm nên tên tuổi của cô như: I’ll never be Maria Magdalena, In the heat of the night…

Ở lứa tuổi U60 cô vẫn giữ được thân hình nóng bỏng.

Hợp tác với Thomas Anders là một cơ duyên

Năm 2009, Sandra đã trở lại với một bản hit mùa hè mang tên "The night is still young". Đây là một bản song ca giữa cô và Thomas Anders của Modern Talking, người mà Sandra mô tả là "giọng ca nam hàng đầu của những năm 80".

Cô chia sẻ rằng: "Hợp tác với Thomas là một cơ duyên. Thomas có một căn nhà trên Ibiza cũng nơi tôi sinh sống. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên bãi biển và ý tưởng hát song ca tự nhiên nảy ra bởi Olaf (chồng thứ 2 của Sandra).

Sau đó chúng tôi đến phòng thu, tôi đưa anh ấy bản nhạc, sau 10 phút, anh ấy hát thử và nghe tuyệt vời ngay tức khắc". Ca khúc nằm trong Album thứ 9 "Back to life" của Sandra.