Cà phê kích dục 80 nghìn/ly ở miền Tây

Ngày 29-12, Công an huyện Châu Thành cho biết, UBND tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai điểm kinh doanh cà phê võng Kim Tuyền 2 và gội đầu, cà phê Ngọc My (cùng thuộc khóm 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành).

Mỗi cơ sở bị xử phạt số tiền 25 triệu đồng vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội.

Trước đó, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Trà Vinh kiểm tra quán cà phê võng Kim Tuyền 2 do Thái Thị Bích Tuyền (37 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) làm chủ.

Tổ công tác bắt quả tang quán sử dụng tiếp viên nữ kích dục cho khách với giá thỏa thuận 100.000 đồng. Chủ cơ sở thừa nhận, quán đã kinh doanh được khoảng một tháng và không có giấy phép kinh doanh.

Tại quán võng có một tiếp viên nữ phụ vụ bán cà phê với giá 80.000 đồng/ly và kiêm kích dục nếu khách có nhu cầu.

Tiếp tục kiểm tra cơ sở Ngọc My do Nguyễn Thị Bướm (34 tuổi, huyện Càng Long) làm chủ, lực lượng đã bắt quả tang nữ tiếp viên của quán đang kích dục cho khách uống cà phê với giá 150.000 đồng.

Cơ sở này có 2 tiếp viên nữ làm việc hơn 2 tháng qua.



Hiện sự việc các được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.