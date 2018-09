Cà Mau: Kẻ giao cấu với bé gái tâm thần bị tạm giam

Ngày 12/9, tin từ Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Tám (42 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Giao cấu với trẻ em".



Theo thông tin ban đầu, khoảng 4/2017, gia đình em Phạm Ngọc Tr. (15 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) đã phát hiện em bị mang thai và trình báo sự việc với công an.

Sau khi nhận được tin báo từ người nhà em Tr., cơ quan chức năng đã cử lực lượng xuống hiện trường để nắm bắt thông tin.

Sau đó, cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận ban đầu, vào 2/12/2012, Tám đã đến nhà em Tr. để mua lá chuối.

Do thấy em Tr. bị khờ, y lợi dụng và dụ dỗ cho tiền để quan hệ tình dục và được em đồng ý.

Qua giám định AND giữa cháu bé do Tr. sinh và Tám tại Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an. Kết quả bé mà Tr. sinh ra là con của Tám với xác suất 99,99%.

Sau đó CSĐT cũng đã trưng cầu giám định tâm thần đối với em Tr. tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ.

Cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận em Tr. bị hạn chế nhận thức và hành vi, chậm phát triển và tâm thần ở mức độ nhẹ.