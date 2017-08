Cà Mau: Bé gái 15 tuổi nghi sinh con với dượng rể

Theo đó, ngày 7/2/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình tiếp nhận thông tin tố giác của bà L.T.T.L (39 tuổi, ngụ ấp Kinh 9, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) tố Huỳnh Văn Thái (30 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Thới Bình) có hành vi giao cấu với cháu Th. khiến cháu có thai.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Thới Bình, khoảng 10 tháng trước bé Th. về ở bên ngoại cùng ông bà ngoại và dì ruột là L.H.M (21 tuổi) cùng Huỳnh Văn Thái (chồng của M).

Đến ngày 9/11/2016, cháu Th. đi cùng với M. và Thái đến thuê phòng trọ ở phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) sinh sống và làm việc.

Trong quá trình sống chung (từ ngày 10/11/2016 đến ngày 3/2/2017), Thái nhiều lần quan hệ tình dục với cháu Th. Ngày 4/2/2017, Th. trở về quê và nói với mẹ (bà L.T.T.L.) là đã có thai với dượng út.

Đến ngày 6/2/2017, bà L. đưa Th. đến Trung tâm Y tế huyện Thới Bình siêu âm, kết quả Th. đã mang thai 13 tuần tuổi.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi bé Th. sinh con, Thái có nhắn tin qua mạng zalo cho gia đình (tin nhắn không dấu) với nội dung “con muốn nói cho mọi người biết là con rất nhớ Th., chỉ muốn biết là bây giờ Th. sống như thế nào thôi”.

Sau đó, chị L. trả lời lại: “Vợ mày không nhớ. Nhớ chi con tao, mày cũng gan quá rồi”.



Việc cháu T sinh con vào ngày 31/7/2017 vừa qua, Công an huyện Thới Bình đã thông tin đến Công an TP.Biên Hòa nắm, để tiến hành xử lý theo thẩm quyền.

Theo báo cáo của Công an huyện Thới Bình, vụ việc xảy ra tại phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa nên không thuộc thẩm quyền điều tra của Công an huyện Thới Bình nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an TP. Biên Hòa.

Đến ngày 17/3/2017, Cơ quan điều tra Công an TP. Biên Hòa đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an TP. Biên Hòa phối hợp với Công an huyện Thới Bình tiến hành làm rõ.