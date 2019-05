Cả bầy đang ăn uống thì hốt hoảng vì 1 con linh dương bất ngờ ngã gục xuống đất

Ngựa vằn và linh dương vốn là những hàng xóm tốt bụng của nhau, cả hai có thể chia sẻ với nhau đồng cỏ xanh mơn mởn hay cùng nhau đi cả chặng đường dài tới nguồn nước và thức ăn hay hỗ trợ nhau để chống lại các loại thú ăn thịt.

Thế nhưng, ngựa vằn là loài động vật nổi tiếng với một loại vũ khí vô cùng lợi hại chính là cú đá cực kỳ mạnh mẽ mà đôi khi nạn nhân hứng chịu cú ra chân cực mạnh này lại chính là những hàng xóm vô hại của ngựa vằn.



Ngựa vằn đá bay linh dương. Ảnh: Pinterest

Cú đá này đủ mạnh để khiến cho cả một con sư tử đực cũng phải choáng váng hay thậm chí khó lòng đi săn một thời gian dài sau đó để dưỡng thương. Do đó, con linh dương đầu bò xanh (Connochaetes taurinus) cũng không hề ngoại lệ.



Mặc dù sống sót sau đó nhưng cú đá bất ngờ (có thể do ngựa vằn bị giật mình mà tung ra) đã khiến con linh dương to lớn knock out ngay tại chỗ. Điều đó cho thấy lực đá cực mạnh mà một con ngựa vằn có thể tạo ra.

Xem video:

Ngựa vằn đá cho linh dương đầu bò ngất xỉu tại chỗ. Nguồn: LeopardTV

