Bức ảnh "kinh hoàng" về tình trạng của phụ nữ thời ở cữ, chị em nào cũng thấy mình trong đó

Phụ nữ sau sinh thường hiếm khi tự tin vào nhan sắc của bản thân bởi thời gian ở cữ gần như thả lỏng tất cả để chăm sóc cho con. Vào khoảng thời gian này, nếu người nhà có để ý kỹ thì chắc chắn sẽ bắt gặp những khoảnh khắc "khổ sở" nhưng cũng vô cùng đáng yêu của các mẹ cho mà xem.

Như mẹ trẻ Lê Loan dưới đây là một ví dụ, vì ở cùng với gia đình chị gái nên khi chị sinh con, ở cữ, cô ấy đã chụp được vô số bức ảnh để "dìm hàng" chị một cách không thương tiếc. Nhưng khi nhìn kỹ hơn thì cả nhà kiểu gì cũng phải bật cười vì cô chị "vô duyên một cách tự nhiên và đáng yêu".

Dáng nằm ngủ bá đạo của người chị gái từng rất xinh đẹp khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười.

Kèm theo bức ảnh trên là những dòng cảm thán của cô em gái dành cho người chị ruột của mình:

"Đây là chị gái em các mẹ ạ. Nhìn vừa thương vừa buồn cười không chịu được. Đúng là đời phu nữ, đẻ đứa con xuống sắc trầm trọng.

Ngày xưa bả không phải dạng nghiêng nước đổ thành nhưng cũng gọi là xinh xắn với dáng vẻ gọn gàng, tươi tắn má lúm nụ cười duyên. Mà giờ nhìn không khác gì... Em hay đùa là chị ra đường nhớ đem theo cái nón rách, người ta thấy sẽ cho tiền đấy.

Đợt tết dương lịch vừa rồi, mở mắt ra đã thấy bả kêu "Muốn chết quá trời ơi ". Đi ra 1 câu "Muốn chết quá trời ơi". Đi vô lại một câu " Muốn chết quá". Bả nói thật chứ chả phải giỡn. Tâm trạng hôm đấy xuống dốc hẳn, không muốn làm gì, ăn cũng chẳng thấy ngon miệng, con cũng chẳng muốn cưng nựng, chỉ muốn nằm dài ra đó thôi. Thấy tội!

Sinh xong, lại là sinh mổ, cái bụng béo không cách nào giảm được bởi mổ nên rất đau, các hoạt động thể chất mạnh đều làm vết thương đau các mẹ ạ.

Thân hình xồ xề, da dẻ sạm nám nên bả cũng tự ti lắm luôn, Em bảo, thôi ráng đi, con hết bú em sẽ dành hết tất cả những sản phẩm chăm sóc da và dáng tốt nhất mà em có cho chị dùng. Thấy bảo cũng được an ủi lắm".

Ảnh Loan chụp mình và chị gái (áo trắng phía sau) trong thời gian chị ở cữ.

Chị gái của Loan sau sinh có vẻ ngoài kém sắc hơn hẳn so với trước đây.

Theo lời Lê Loan kể thì chị của cô tên là Lê Thị Mỹ và hiện đang làm nghề giáo viên mầm non. Chị mới sinh em bé được hơn 4 tháng và vẫn còn đang trong thời gian nghỉ thai sản. Bình thường lúc chưa sinh, thì chị Mỹ khá ưa nhìn, cộng với lối ăn vận sáng sủa nên ngay cả khi mang bầu, chị Mỹ vẫn cứ xinh xắn.

Chị Mỹ khi chưa có bầu tươi tắn như thế này cơ mà.

Và đến khi mang thai thì nhan sắc cũng vẫn rực rỡ.

Được biết, hai chị em Loan quê ở Nghệ An nhưng lại vào Sài Gòn lấy chồng rồi định cư luôn. Hai cặp đôi thuê nguyên một căn nhà và sinh sống cùng nhau. Điều kỳ lạ là họ cùng có bầu, cùng sinh con trai và hai cậu bé chỉ hơn kém nhau có 14 ngày.

Bức ảnh mà Loan chụp chị gái ở trên là lúc hai bé đang chơi cùng nhau, còn cô thì đi vệ sinh vào đã thấy chị mình nằm ngủ ngất ngây bên cạnh trong tư thế lạ. Loan thấy vậy bèn chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Bức ảnh đã thu hút rất nhiều sự chú ý, ai cũng tưởng là sinh đôi nữa cơ.

Hai chị em hiện đang ở chung nhà...

... và có con sinh cùng tháng, chỉ cách nhau 14 ngày.

"Bà ngoại nhà em vào được 2 tháng đầu xong sau đó bà phải về nhà nên chỉ có hai chị em tự chăm nhau. Chị em gái như trái cau non, được ở cùng nhau lại cùng ở cữ nên chia sẻ được với nhau nhiều thứ lắm. Nhất là chuyện đẹp xấu sau sinh. Em cứ phải động viên chị em suốt, rồi sau này con lớn lớn thì làm đẹp một thể.

Chị em giáo viên mầm non nên chăm chút ăn vận, kể cả lúc có bầu vẫn cứ long lanh. Khuôn mặt chị ấy lại cũng xinh nên bây giờ nhìn vậy chị thất vọng là cũng phải thôi. Ngày có thai, đồng nghiệp còn trêu chị ấy bảo là bầu mà xinh thế thì đẻ xong kiểu gì cũng xấu. Và kết quả bây giờ là như thế đấy", Loan chia sẻ.

Chị Mỹ đã được tiên lượng trước là sinh xong sẽ xấu lắm, nhưng mà đến lúc ở cữ cô vẫn không thể nào tin vào mắt mình.

Nhìn bức ảnh này, mọi người có thấy mình trong đó không?

Còn về phần Loan, cô sinh con xong may mắn không bị phá nét nhiều lắm, có lẽ do tăng cân ít. Cô nàng Loan cho biết mình hồi lại người khá nhanh bây giờ đã gần như lúc chưa mang bầu. Dù là hai chị em nhưng do cơ địa của hai người khác nhau nên ngoại hình lúc sau sinh cũng có phần chênh lệch.

Khuôn mặt của Loan thời thanh xuân.

Loan cũng có vóc dáng thon gọn, nhỏ nhắn.

Sau sinh, Loan không bị xuống sắc nhiều.

Do cơ địa của cô hồi phục nhanh hơn chị Mỹ nên Loan tự tin hơn chị được một chút.

Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ nếu xét về đoạn đầu bù tóc rối, lôi thôi luộm thuộm lúc ở cữ thì hai cô cũng như nhau mà thôi, chẳng ai hơn kém ai cả đâu. Chăm con mọn mà, làm gì có chuyện gọn gàng ngăn nắp, chăm chút cơ thể như hồi còn xuân được. Làm mẹ thì ai cũng phải chịu điều đó hết thôi mà.