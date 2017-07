Bphone 2 sẽ có giá dưới 10 triệu đồng?

Hôm nay, những thông tin đầu tiên về việc đại diện của Bkav và Thế giới Di động ngồi lại với nhau để bàn về việc phân phối mẫu Bphone 2 sắp ra mắt vào tháng 8 này trên hệ thống bán lẻ di động hàng đầu Việt Nam đã được các bên công bố.



Sự kết hợp này là bước thay đổi đáng kể của Bkav về kênh phân phối so với sản phẩm trước đó, chiếc Bphone 1. Trước đó, chiếc smartphone đầu tiên của Việt Nam do Bkav phát triển, sản xuất chỉ được phân phối duy nhất trên kênh bán hàng online, và trở thành "bom xịt" khi không đạt được kỳ vọng ban đầu của người tiêu dùng, cũng như do mức giá quá cao.

Hiện tại, sau 2 năm, phiên bản Bphone đầu tiên vẫn được bán với giá từ 10,989 đến 22,209 triệu đồng, cao hơn nhiều so với các phiên bản điện thoại iPhone, Samsung ra đời cùng thời điểm. Những người yêu thích sản phẩm này cho rằng một mức giá ở tầm trung sẽ là phù hợp hơn với Bphone và hỗ trợ việc bán hàng tốt hơn.

Ngay cả đơn vị hợp tác phân phối với Bkav cũng cho rằng nếu sản phẩm của hãng "ngon lành" cả về cấu hình, bảo hành lẫn giá thì rất có thể, Bphone sẽ sớm trở thành một "bom tấn" và Thế giới Di động sẵn sàng phân phối sản phẩm này ở cả 1.200 điểm bán của mình. Mức giá hợp lý, theo đó, có thể ở mức dưới 10 triệu đồng.

Với thông tin này, rất nhiều thành viên trên các diễn đàn về Bphone cho rằng sản phẩm này sẽ đáng chờ đợi, dù thời điểm ra mắt có thể quá sát với siêu phẩm iPhone 8 và S8. "Không cần cấu hình quá cao, miễn ổn định là ok", hay "Bphone đánh vào phân khúc tầm trung thì với thiết kế bền đẹp sẽ sớm có chỗ đứng", "Bphone 1 dùng 2 năm vẫn chạy tốt, nên sẽ chờ mua Bphone 2"... là những nhân xét xuất hiện trên nhiều diễn đàn về di động.

Tuy nhiên, nếu giá chiếc Bphone 2 ở mức dưới 10 triệu đồng thì thấp hơn khá nhiều so với giá của Bphone 1 đang niêm yết. Điều này có thể dẫn tới 2 khả năng: Bkav sẽ giảm giá Bphone 1 lần đầu tiên sau 2 năm chính thức ra mắt; hoặc thiết kế cấu hình hoàn toàn mới, phù hợp với mức giá tầm trung cho Bphone 2 để tiếp tục duy trì "giá cao cấp" cho phiên bản đầu tiên.