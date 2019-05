BOT Cai Lậy chờ ngày thu phí trở lại

Theo BOT Cai Lậy, có 41 xã, phường, thị trấn trong phạm vi 10 km, bán kính xung quanh nơi đặt trạm thu phí được miễn, giảm. Phương tiện không kinh doanh, giảm 100 % và phương tiện kinh doanh giảm 50%, xe buýt của tỉnh Tiền Giang giảm 100%.

“Các phương tiện miễn, giảm phải chính chủ, tên chủ đăng ký phương tiện phải đúng với hộ khẩu thường trú.

Còn đối với doanh nghiệp, phương tiện phải thuộc sở hữu của doanh nghiệp và giấy đăng ký kinh doanh tại trụ sở chính nằm trong phạm vi được miễn, giảm theo danh sách 41 xã, phường, thị trấn đã công bố”, ông Lê Trung Duy, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết.



Chủ đầu tư đã phối hợp với địa phương tuyên truyền sâu rộng đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh về công tác thu phí.

“Trong quá trình triển khai thu phí trở lại, đồng hành cùng người dân chủ đầu tư có bố trí xe cứu thương, xe cứu hộ túc trực 24/24 tại khu vực Trạm BOT Cai Lậy và phục vụ miễn phí trong phạm vi thực hiện dự án.

“Hiện nay công tác nhân sự đã đảm bảo đầy đủ, nhân viên thu phí được đào tạo và đáp ứng công việc khi tiến hành thu phí trở lại”, ông Lê Trung Duy nói.

Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh đã phối hợp với nhà đầu tư, điều tra danh sách phương tiện được miễn giảm trong phạm vi 41 xã, phường, thị trấn mà Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất.

Cơ quan Công an đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, danh sách các phương tiện được miễn, giảm có thể bổ sung hoặc thay đổi vì hoạt động giao dịch, kinh doanh hàng ngày.

Khi nào có sự thay đổi này, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với chủ đầu tư bổ sung hoặc thay đổi phương tiện đăng ký cho người dân, doanh nghiệp.

“Mức giá thu phí hiện nay đã công bố là phù hợp, cơ bản. Về góc độ của tỉnh, chấp hành chủ trương của Chính phủ”, ông Trần Văn Bon nói.

Qua thống kê, tỉnh Tiền Giang có 41 xã, phường, thị trấn nằm trong bán kính 10 km (tính tâm điểm từ trạm thu phí BOT Cai Lậy) có 1.346 phương tiện đủ điều kiện miễn, giảm giá thu phí qua trạm.

Tổng cục đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải bổ sung các phương tiện này. Cụ thể, có 547 phương tiện kinh doanh giảm 50%, 799 phương tiện không kinh doanh và xe buýt được giảm 100%.

“Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Tiền Giang có kế hoạch thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên quốc lộ 1 và các tuyến quốc lộ qua địa bàn, khi Trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại”, Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an Tiền Giang khẳng định.

Tổng cục đường bộ Việt Nam cũng bố trí lực lượng, phối hợp với Công an tỉnh, Cảnh sát giao thông có phương án xử lý các tình huống xảy ra tại khu vực trạm thu phí.