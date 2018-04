Boongke mật dưới Nhà Trắng

Một boongke khổng lồ bí mật đã được xây dựng bên dưới Cánh Tây Nhà Trắng thời Tổng thống Barack Obama để sử dụng khi chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Dự án 376 triệu USD

Đó là bí mật được tác giả Ronald Kessler tiết lộ trong cuốn sách "The Trump White House: Changing the Rules of the Game" (tạm dịch: Nhà Trắng thời Trump: Thay đổi luật chơi), mới xuất bản đầu tháng này. Theo trang Russian Construction, tác giả cuốn sách khẳng định boongke này đã được khởi công xây dựng vào năm 2010. Thời điểm đó, thông báo chính thức cho biết đây là dự án nâng cấp hệ thống điện và điều hòa không khí trong Nhà Trắng. Mặc dù vậy, giới truyền thông lâu nay vẫn nghi ngờ dự án trị giá 376 triệu USD này liên quan đến việc xây boongke.

Cụ thể hơn, boongke bí mật - được xây dựng bên dưới thảm cỏ phía Bắc Nhà Trắng - có thể bảo vệ các nhà lãnh đạo nước Mỹ trước nguy cơ thế giới bị diệt vong. Ngoài ra, cơ sở này cũng có đủ nơi trú ẩn cho nhân viên Cánh Tây Nhà Trắng trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chưa hết, theo quyển sách, nơi này thậm chí đủ lớn để chứa toàn bộ nhân sự Nhà Trắng.

Tác giả cuốn sách tiết lộ các thành viên trong đội ngũ chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tham quan boongke này sau khi họ vào Nhà Trắng. "Boongke đó gồm 5 tầng, được hoàn thành vào thời điểm gần cuối nhiệm kỳ của ông Barack Obama. Sau khi ông Trump trở thành tổng thống, đội ngũ nhân viên hàng đầu Nhà Trắng đã tham quan địa điểm bí mật này" - ông Kessler viết.



Thực ra, Nhà Trắng đã có một boongke khác từ trước, bên dưới Cánh Đông và được đặt tên là Trung tâm Hoạt động khẩn cấp của tổng thống. Đây là nơi Phó Tổng thống Dick Cheney và một số quan chức Mỹ cao cấp đã trú ẩn khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. Tuy nhiên, nơi này không thể so sánh với công trình mới xây dựng về quy mô.

Phát ngôn viên Sở Mật vụ từ chối bình luận về sự tồn tại của căn hầm khổng lồ kể trên. "Nhằm bảo đảm an ninh hoạt động, Sở Mật vụ không bình luận về các biện pháp an ninh đặc biệt của Nhà Trắng hoặc thông tin tình báo liên quan đến vấn đề bảo vệ" - phát ngôn viên Sở Mật vụ Mason Bryman cho biết.

Sợ ruồi nhiều hơn?

Ngoài ra, ông Kessler tiết lộ Tổng thống Trump nhận được 6-8 lời đe dọa mỗi ngày, tương tự 2 người tiền nhiệm Obama và George W. Bush. Hầu hết những đe dọa đó được đánh giá là không nghiêm trọng, xuất phát từ những người đang ngồi tù hoặc sống trong các cơ sở từ thiện, không có công cụ để thực hiện lời đe dọa của họ hoặc từ những kẻ say xỉn hoặc chỉ nói mà không dám làm.

Tuy nhiên, theo quyển sách, Sở Mật vụ Mỹ còn giám sát khoảng 100 người bị xem là có những lời lẽ đe dọa nghiêm trọng nhằm vào ông chủ Nhà Trắng dù thông tin này không được xác nhận. Theo tờ Washington Examiner, tác giả Kessler đã từng phỏng vấn ông Trump, các thành viên gia đình ông cũng như nhiều quan chức đương nhiệm hoặc từng làm việc cho Nhà Trắng để lấy tư liệu cho cuốn sách. Một chi tiết thú vị được ông tiết lộ là bản thân đương kim tổng thống Mỹ thường được trích dẫn ẩn danh là "một quan chức cao cấp của Nhà Trắng" trong nhiều bản tin.

Ngay cả khi chuẩn bị boongke quy mô để phòng kịch bản "mùa đông hạt nhân", các nhân viên làm việc nơi đây hiện đang phải vật lộn với mối đe dọa trước mắt - đó là ruồi - bằng súng bắn muối. Nhân dịp này, ông Kessler cho biết câu chuyện được kể rộng rãi hồi năm ngoái, theo đó Tổng thống Trump đã ra lệnh cho chánh văn phòng Nhà Trắng khi ấy là Reince Priebus đập một con ruồi, là không đúng sự thật.



"Thực ra, căn nguyên của câu chuyện là Cánh Tây Nhà Trắng được xây dựng bên trên một bãi đất sình lầy nên có nhiều ruồi. Trong khi đó, ông Trump rất ghét ruồi. Nhân viên Nhà Trắng thường sử dụng súng bắn muối để giết ruồi. Chuyện xảy ra là hôm đó, ông Priebus đã đuổi theo để đập một con ruồi cực kỳ khó chịu trong Phòng Bầu dục trong lúc ông Trump luôn miệng nói đùa: "Giết nó đi! Giết nó đi!" - tác giả kể lại chi tiết.

Ông Kessler từng làm việc cho các tờ báo Mỹ lớn, như The Wall Street Journal và The Washington Post. Hiện ông Kessler là tác giả của 21 cuốn sách viết về người thật việc thật ở Nhà Trắng, Sở Mật vụ Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Cục Tình báo trung ương Mỹ. Bảy đứa con tinh thần của ông nằm trong danh sách bán chạy nhất của tờ The New York Times.