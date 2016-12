Bóc trần sự thật về tiếng nổ siêu thanh kỳ quái trên Mặt Trăng gây tranh cãi bấy lâu nay

Các nhà khoa học cho biết, tiếng nổ sẽ vang lên khi sóng xung kích được tạo ra từ chuyển động của máy bay, thiên thạch hoặc một số đối tượng khác có vận tốc nhanh hơn vận tốc của âm thanh.

Sau đó loại âm thanh lạ này sẽ "truyền" đến tai con người hoặc một số thiết bị nghe khác. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng có nhiều tiếng nổ siêu âm kỳ lạ đã xuất hiện trên Mặt Trăng.

Nhiều người tham gia nghiên cứu lo ngại liệu rằng đây có phải là một "cuộc viễn trinh" của UFO trên Mặt Trăng, hay liệu là do máy bay siêu thanh của người ngoài hành tinh từ một căn cứ địa bí ẩn?

Những tiếng nổ âm thanh kỳ lạ có thực sự xuất hiện trên Mặt Trăng?

Trong một hội thảo mang tên "Kinetic Interactions Between the Solar Wind and Lunar Magnetic Fields" của Hiệp hội Địa Vật lý Mỹ, nhà vật lý Jasper Halekas tại đại học Iowa đã nói:

Những âm thanh lạ xuất hiện trên Mặt Trăng đã thu được bởi hai tàu thăm dò trong phần nhiệm vụ Artemis (trong thần thoại Hy Lạp cổ đại có một nữ thần Mặt Trăng tên là Artemis) của NASA.

Trước khi khám phá về tiếng nổ âm thanh đó, chúng ta hãy tìm hiểu một chút về ARTEMIS. Từ này là viết tắt của "Gia tốc, sự kết nối lại, sự chuyển động không đều và điện động lực của Tương tác Mặt Trăng với Mặt Trời".

NASA hy vọng hai trong năm tàu ​​vũ trụ đã được ra mắt vào năm 2007, ở lại trong quỹ đạo sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Những con tàu này đã di chuyển theo quỹ đạo hình quả thận xung quanh các điểm Lagrange của Mặt Trăng.

Được biết, Lagrange là hai trong số năm vị trí trong không gian liên hành tinh, nơi một vật thể nhỏ chỉ chịu ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn và về lý thuyết có thể đứng yên so với hai vật thể lớn hơn, nôm na đó là nơi kết hợp lực hấp dẫn của Trái Đất và Mặt Trăng, nơi các lực hấp dẫn kết hợp của Trái đất và Mặt trăng cung cấp các lực hướng tâm cần có trong quỹ đạo của tàu.

Quỹ đạo hình quả thận của tàu vũ trụ ARTEMIS khi tiếp cận quỹ đạo Mặt Trăng.

Khám phá bí ẩn thực sự của âm thanh nổ trên Mặt Trăng

Bây giờ, quay trở lại với những tiếng âm thanh nổ gây "chấn động" mà vệ tinh của ARTEMIS "thu" được. Nhiều nhà nguyên cứu cho rằng, chúng là kết quả của sự va chạm giữa gió Mặt Trời với từ trường cực yếu của Mặt Trăng.

"Yếu" ở đây có nghĩa khoảng bằng 1% sức mạnh của từ trường Trái Đất. Tuy nhiên, nó vẫn còn đủ mạnh để va chạm với các hạt vũ trụ, tạo ra sóng xung kích nhỏ gọi là "cú sốc quầng" gợn quanh tạo nên tiếng nổ siêu âm mini ở khu vực bí ẩn giữa phần sáng và tối của Mặt Trăng.

Halekas chỉ ra rằng Mặt Trăng và các hành tinh có thể có từ trường và đang bị bắn phá dữ dội bởi gió Mặt Trời. Do vậy, điều quan trọng là phải hiểu được ảnh hưởng của những va chạm và tiếng nổ nhỏ có thể có trên phi thuyền không gian.

Để nghiên cứu kỹ lưỡng về những âm thanh nổ kỳ lạ này, chúng ta nên chọn một môi trường tương đối an toàn giống như Mặt Trăng.



(Nguồn: Myterious)