Bổ nhiệm nhân sự 7 địa phương

Nghệ An: Chiều 20/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Văn Mai, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

Được biết, NGƯT Võ Văn Mai sinh năm 1969 là thạc sỹ Hóa học. Trước khi về công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, ông là Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 1.

Kiên Giang: Ngày 19/12, Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm đã trao quyết định của Viện trưởng VKSNDTC quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang;



Bổ nhiệm ông Huỳnh Đông Bắc, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Kiên Giang và ông Lê Văn Dương, Trưởng phòng 7 VKSND tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang; nhiệm kỳ 5 năm kể từ tháng 12/2017.

Nhân dịp này, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Phúc còn được Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Kiên Giang.

Đắc Lắk: Chiều ngày 19/12, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Chuẩn làm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Bắc Kạn: Ngày 18/12, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ đã trao Quyết định số 1838/QĐ-TCCB ngày 11/12/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đối với ông Nguyễn Khánh Phương, sinh năm 1971, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn.

TPHCM: Ngày 18/12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 đơn vị: Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, Trường Đại học Sài Gòn, Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc TPHCM (theo báo SGGP).

Cụ thể, UBND TPHCM đã bổ nhiệm bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, sinh năm 1978, quê quán tỉnh Tây Ninh; trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Anh văn; Cao cấp Lý luận chính trị; Chủ tịch Công đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

UBND TPHCM bổ nhiệm bà Lê Chi Lan, sinh năm 1972, quê quán Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Đo lường đánh giá giáo dục; Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành Sài Gòn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

UBND TPHCM trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Trung Nghĩa, sinh năm 1971, quê quán Vĩnh Long; trình độ Kỹ sư chuyên ngành Điện, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn giữ chức vụ Trưởng Ban Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Hà Nội: Theo Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 8656/QĐ-UBND điều động và bổ nhiệm ông Trần Việt Thắng, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quảng Trị: Ngày 18/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định số 3491/QĐ-UBND bổ nhiệm lại ông Nguyễn Huy Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định số 3492/QĐ-UBND bổ nhiệm lại ông Hoàng Tuấn Anh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.